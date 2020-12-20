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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2485248624872488

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:48

Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:18

  freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.

з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:33

  flyman написав:
  freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.

з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса

Та кому на Африка нужна... :(
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Не надо рассказывать "как надо" в теории, покажите на практике.
Покажите результат (не Вы, а кто рассказывает "как надо") - реально действующее лекарство, понятно как действующее, с понятными и предсказуемыми побочками и противопоказаниями.

Перечитайте всю побочку у банального аспирина, прозрейте и успокойтесь. 100% понятного и предсказуемого в фармакологии нет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:40

Ну чем вам не новость, что в Африке, в госпитале Кении, умер от Ковид один из 250 украинских миротворцев.
Не летчик, конечно, но его здоровье типа проверяли тоже. Перед командировкой. Это к тому, что не хроник и не старый.
Ну и за все время миссий в ДР Конго была только один раз смерть. И это была малярия. Ну теперь и от Ковид.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03

  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:И что Вам не понравилось?
Или они танцевать должны были?

Танцювати не обов'язково але хоча б кілька слів "для преси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростували б чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?

Скорее всего, никак. Просто посмеялся бы. Как писал Марк Твен в аналогичной ситуации: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
Если бы "щаслива медсестра" сказала "кілька слів "для преси", нашлось бы куча людей, которые сказали, что это загримированная артистка. И даже нашелся бы "блогер", который утверждал бы, что гримировал его знакомый. Или знакомый знакомого. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.

Китай не боліє, а працює
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flyman
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  #<1 ... 2485248624872488
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