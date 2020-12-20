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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:48
Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:18
freeze написав:
Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
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flyman
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:33
flyman написав: freeze написав:
Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
Та кому на Африка нужна...
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vetka
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:38
Вкладчик1234 написав:
Не надо рассказывать "как надо" в теории, покажите на практике.
Покажите результат (не Вы, а кто рассказывает "как надо") - реально действующее лекарство, понятно как действующее, с понятными и предсказуемыми побочками и противопоказаниями.
Перечитайте всю побочку у банального аспирина, прозрейте и успокойтесь. 100% понятного и предсказуемого в фармакологии нет.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:40
Ну чем вам не новость, что в Африке, в госпитале Кении, умер от Ковид один из 250 украинских миротворцев.
Не летчик, конечно, но его здоровье типа проверяли тоже. Перед командировкой. Это к тому, что не хроник и не старый.
Ну и за все время миссий в ДР Конго была только один раз смерть. И это была малярия. Ну теперь и от Ковид.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03
andriykulyk76 написав: ЛАД написав:
И что Вам не понравилось?
Или они танцевать должны были?
Танцювати не обов'язково але хоча б кілька слів "для преси" щасливой медсестри були б дуже доречними. А як ви спростували б чутки про свою смерть (не дай бог звичайно)? Невже мовчазним відео в масці?
Скорее всего, никак. Просто посмеялся бы. Как писал Марк Твен в аналогичной ситуации: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
Если бы "щаслива медсестра" сказала "кілька слів "для преси", нашлось бы куча людей, которые сказали, что это загримированная артистка. И даже нашелся бы "блогер", который утверждал бы, что гримировал его знакомый. Или знакомый знакомого.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:13
в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.
Китай не боліє, а працює
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