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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:48
Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:18
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:33
Та кому на Африка нужна...
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Перечитайте всю побочку у банального аспирина, прозрейте и успокойтесь. 100% понятного и предсказуемого в фармакологии нет.
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:40
Ну чем вам не новость, что в Африке, в госпитале Кении, умер от Ковид один из 250 украинских миротворцев.
Не летчик, конечно, но его здоровье типа проверяли тоже. Перед командировкой. Это к тому, что не хроник и не старый.
Ну и за все время миссий в ДР Конго была только один раз смерть. И это была малярия. Ну теперь и от Ковид.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:03
Скорее всего, никак. Просто посмеялся бы. Как писал Марк Твен в аналогичной ситуации: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
Если бы "щаслива медсестра" сказала "кілька слів "для преси", нашлось бы куча людей, которые сказали, что это загримированная артистка. И даже нашелся бы "блогер", который утверждал бы, что гримировал его знакомый. Или знакомый знакомого.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.
Китай не боліє, а працює
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ.
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:19
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря про те, як Кабінет Міністрів України зловживає владою і штучно блокує можливість розгляду Конституційним Судом України питання про конституційність встановлення карантину, а саме ухвалює нові постанови, чим створює підстави для закриття конституційного провадження:
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