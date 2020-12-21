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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:12
От просто дивуюся ... Результати вакцинації буде видно десь через півроку мінімум . А може і пізніше . Якісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років . Дивитися на явні негативні наслідки прямо зараз ? Щось слабо віриться , що таку вакцину випустили б "на люди" . Краще думати - яку і чи собі колоти ...
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Puente
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:22
Puente написав:
От просто дивуюся ... Результати вакцинації буде видно десь через півроку мінімум . А може і пізніше . Якісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років . Дивитися на явні негативні наслідки прямо зараз ? Щось слабо віриться , що таку вакцину випустили б "на люди" . Краще думати - яку і чи собі колоти ...
Так с короной все точно так же: "кісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років" -- но народ "шастает"...
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_hunter
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:34
freeze написав:
flyman написав:в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.
Китай не боліє, а працює
По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ.
Охрименко лучше знает.
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ЛАД
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:53
ЛАД написав: freeze написав:
flyman написав:в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.
Китай не боліє, а працює
По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ.
Охрименко лучше знает.
Я то думал, что он просто экономический гений. А оно вон как, оракул! Недооценил его глубины, недооценил...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:08
_hunter написав:
А зачем в автомобиле пристегиваться (зачем подушки безопасности) -- если встречная фура с кирпичами всеравно в тонкий блинчик раскатает?..
Наличие встречной фуры с кирпичами не вводит в ПДД обязанность ездить в бронированном автомобиле с обрешоченными окнами. Достаточно лишь пристегиваться, а это нужно не только на случай встречи с фурой, а даже на случай когда на дорогу выбегает кошка или просто чихнул внезапно. Ну и да - если водитель не пристёгнут то даже в Украине за это не оштрафуют МакДрайв куда он заехал за хотдогом или АЗС куда он заехал залить бензина. А за маску в Украине как раз в первую очередь штрафуют не тех в чью обязанность входит её одевать.
Mind the gap.
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