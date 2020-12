Додано: Вів 22 гру, 2020 14:53

ЛАД написав: freeze написав: flyman написав: в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.



Китай не боліє, а працює



По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ. По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ.

Охрименко лучше знает. Охрименко лучше знает.



Я то думал, что он просто экономический гений. А оно вон как, оракул! Недооценил его глубины, недооценил... Я то думал, что он просто экономический гений. А оно вон как, оракул! Недооценил его глубины, недооценил...

