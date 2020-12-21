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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2486248724882489

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От просто дивуюся ... Результати вакцинації буде видно десь через півроку мінімум . А може і пізніше . Якісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років . Дивитися на явні негативні наслідки прямо зараз ? Щось слабо віриться , що таку вакцину випустили б "на люди" . Краще думати - яку і чи собі колоти ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:22

  Puente написав:От просто дивуюся ... Результати вакцинації буде видно десь через півроку мінімум . А може і пізніше . Якісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років . Дивитися на явні негативні наслідки прямо зараз ? Щось слабо віриться , що таку вакцину випустили б "на люди" . Краще думати - яку і чи собі колоти ...

Так с короной все точно так же: "кісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років" -- но народ "шастает"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:34

  freeze написав:
flyman написав:в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.

Китай не боліє, а працює


По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ.

Охрименко лучше знает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:53

  ЛАД написав:
  freeze написав:
flyman написав:в сьогоднішньому нічному стрімі Охріменко казав, що минулого року вмерло від грипу 22 тис., а цього від корони 16 тис.

Китай не боліє, а працює


По данным министерства здравоохранения Украины от гриппа умерло 72 человека в прошлом эпидсезоне. Я приводил ссылку на официальную информацию МОЗ.

Охрименко лучше знает. :)


Я то думал, что он просто экономический гений. А оно вон как, оракул! Недооценил его глубины, недооценил...
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:А зачем в автомобиле пристегиваться (зачем подушки безопасности) -- если встречная фура с кирпичами всеравно в тонкий блинчик раскатает?..
Наличие встречной фуры с кирпичами не вводит в ПДД обязанность ездить в бронированном автомобиле с обрешоченными окнами. Достаточно лишь пристегиваться, а это нужно не только на случай встречи с фурой, а даже на случай когда на дорогу выбегает кошка или просто чихнул внезапно. Ну и да - если водитель не пристёгнут то даже в Украине за это не оштрафуют МакДрайв куда он заехал за хотдогом или АЗС куда он заехал залить бензина. А за маску в Украине как раз в первую очередь штрафуют не тех в чью обязанность входит её одевать.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Быль отель, стала клиника для ковидных

Отель Vele Rosse на Гаршина 3 в Одессе убрал на сайте возможность забронировать номера до мая и решил переквалифицироваться под частную больницу для больных коронавирусом.

Главное, быть в тренде )
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:38

  Puente написав:От просто дивуюся ... Результати вакцинації буде видно десь через півроку мінімум . А може і пізніше . Якісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років . Дивитися на явні негативні наслідки прямо зараз ? Щось слабо віриться , що таку вакцину випустили б "на люди" . Краще думати - яку і чи собі колоти ...


теоретически - От вакцины появились побочные эффекты через пару лет .
кому и чего вы будете предъявлять ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:50

  freeze написав:Быль отель, стала клиника для ковидных

Отель Vele Rosse на Гаршина 3 в Одессе убрал на сайте возможность забронировать номера до мая и решил переквалифицироваться под частную больницу для больных коронавирусом.

Главное, быть в тренде )

Молодцы, нашли способ заработать на параноиках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:теоретически - От вакцины появились побочные эффекты через пару лет .
кому и чего вы будете предъявлять ?

Китайським кажанам довідку з лікарні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

  Puente написав:Якісь сепернегативні неявні результати можуть виявитися через кілька років .


Какие негативные моменты могут проявиться через пару лет от вакцины ? Интересен механизм этой пугалки для малограмотных. Что произойдет и какой механизм биологический будет задействован ?
В отличие от крысиного яда, который накапливается где-то в печени, или алюминия из поцарапанной тефлоновой посуды, который накопится за десятилетия в бл яшках в мозге, все действующие компоненты вакцины - аминокислоты и нуклеотиды, как и все подобные вещества, которые ежедневно поступают в организм, сольются в унитаз максимум через пару дней, выполнив функцию тренировки иммунной системы.
freeze
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