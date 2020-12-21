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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2488248924902491

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:26

  freeze написав:
  yama написав:по поводу гриппа я уже высказался , сколько ПЦР тестов на грипп сделано ? а на корону ? вот если бы на грипп делали столько же ПЦР тестов как на корону то и статистика по гриппу была бы + - как по короне , но кому тот грипп нужен


Если бы да кабы выросли грибы ))
Тесты для гриппа уже пару десятилетий продаются в аптеках, и точно намного дешевле, чем тесты для коронавируса.
И уж точно подавляющему большинству, попавшим с осложнениями от гриппа в больницу, делали врачи такой тест.

речь шла о ПЦР . А гриппа несколько видов , на все акутальные 4-5 сразу ПЦР не сделаешь - дороговато как бы .
и вот то что перестали делать ПЦР на корону кому попало это по моему верное решение наших властей . Ибо какая разница если основные жизненные показатели в более менее норме и угрозы жизни нет ? А даже если эта угроза есть то надо бороться с симптомами с проблемами и подтверждение ПЦР ничего же кардинально не изменит . Недостаток кислорода что с позитивным ПЦР что с негативным надо кислородом лечить
Востаннє редагувалось yama в Вів 22 гру, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:27

  yama написав:хорошо а как раз те же соли алюминия которые выступают в качестве консерванта и формальдегид - эти штуки они ведь накапливаються


Ради интереса посчитайте сколько человек задышит формальдегида, находясь месяц в комнате с новой мебелью из ДСП, где-то читал что в тысячи раз больше, чем в одной вакцине. И никто не боится новой мебели из ДСП. И уж точно никто за жизнь не делает больше нескольких десятков прививок, и то фанаты.
После использования одной зачуханной до дыр тефлоновой кастрюльки человек нажрётся столько алюминия, что по голове можно стучать и звенеть будет ))) И никто из антипрививочников не боится такой посуды.)))
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:29

  yama написав:речь шла о ПЦР . А гриппа несколько видов , на все акутальные 4-5 сразу ПЦР не сделаешь - дороговато как бы .


Жалоб на точность тестов на грипп, продающихся в аптеках, я не слышал, у фармы были десятилетия, чтобы настроить их точность.
Насколько я помню, он определяет класс гриппа - грипп А, грипп B, когда я болел очень давно гриппом, то такой тест показал у меня грипп. По крайней мере в инфекционных отделениях их часто использовали.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:во-вторых: маска -- это аналог "штатного света" (в отличии от "колхозного ксенона").

Ты в прошлом декабре пользовался штатным светом? Вот и я нет. С каких делов перестраховка в виде "на всякий случай давайте вы все будете ходить в масках" стала штатным светом? Даже презерватив не надо всё время носить на писюне, достаточно одевать его во время секса. А вот маска это как раз аналог презерватива для дыхания.
...

Причем тут прошлый декабрь? -- за него, вроде, не штрафуют еще. А в этом приняли новые правила: ксенон запрещен, всем ездить только на штатной оптике. Что непонятного?
Потому как за тыканья им куда не нужно (и, соответсвенно, за передачу чуго не следует) есть отдельная статья УК. А за передачу короны по воздуху -- по причине небольших сложностей с доказательной базой -- статьи еще нет.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

К появлению трещины на МКС может быть причастен робот «Фёдор»
Между тем высказываются предположения, что трещина могла появиться во время операций по выгрузке и загрузке антропоморфного робота Skybot F-850, который более известен под именем «Фёдор». Он побывал на МКС в прошлом году, после чего успешно вернулся на Землю. Вскоре после этого была выявлена утечка

Если эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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