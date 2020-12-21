Додано: Вів 22 гру, 2020 17:26

freeze написав: yama написав: по поводу гриппа я уже высказался , сколько ПЦР тестов на грипп сделано ? а на корону ? вот если бы на грипп делали столько же ПЦР тестов как на корону то и статистика по гриппу была бы + - как по короне , но кому тот грипп нужен по поводу гриппа я уже высказался , сколько ПЦР тестов на грипп сделано ? а на корону ? вот если бы на грипп делали столько же ПЦР тестов как на корону то и статистика по гриппу была бы + - как по короне , но кому тот грипп нужен



Если бы да кабы выросли грибы ))

Тесты для гриппа уже пару десятилетий продаются в аптеках, и точно намного дешевле, чем тесты для коронавируса.

И уж точно подавляющему большинству, попавшим с осложнениями от гриппа в больницу, делали врачи такой тест. Если бы да кабы выросли грибы )), и точно намного дешевле, чем тесты для коронавируса.И уж точно подавляющему большинству, попавшим с осложнениями от гриппа в больницу, делали врачи такой тест.

речь шла о ПЦР . А гриппа несколько видов , на все акутальные 4-5 сразу ПЦР не сделаешь - дороговато как бы .и вот то что перестали делать ПЦР на корону кому попало это по моему верное решение наших властей . Ибо какая разница если основные жизненные показатели в более менее норме и угрозы жизни нет ? А даже если эта угроза есть то надо бороться с симптомами с проблемами и подтверждение ПЦР ничего же кардинально не изменит . Недостаток кислорода что с позитивным ПЦР что с негативным надо кислородом лечить