yama написав:по поводу гриппа я уже высказался , сколько ПЦР тестов на грипп сделано ? а на корону ? вот если бы на грипп делали столько же ПЦР тестов как на корону то и статистика по гриппу была бы + - как по короне , но кому тот грипп нужен
Если бы да кабы выросли грибы )) Тесты для гриппа уже пару десятилетий продаются в аптеках, и точно намного дешевле, чем тесты для коронавируса. И уж точно подавляющему большинству, попавшим с осложнениями от гриппа в больницу, делали врачи такой тест.
речь шла о ПЦР . А гриппа несколько видов , на все акутальные 4-5 сразу ПЦР не сделаешь - дороговато как бы . и вот то что перестали делать ПЦР на корону кому попало это по моему верное решение наших властей . Ибо какая разница если основные жизненные показатели в более менее норме и угрозы жизни нет ? А даже если эта угроза есть то надо бороться с симптомами с проблемами и подтверждение ПЦР ничего же кардинально не изменит . Недостаток кислорода что с позитивным ПЦР что с негативным надо кислородом лечить
Востаннє редагувалось yama в Вів 22 гру, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:хорошо а как раз те же соли алюминия которые выступают в качестве консерванта и формальдегид - эти штуки они ведь накапливаються
Ради интереса посчитайте сколько человек задышит формальдегида, находясь месяц в комнате с новой мебелью из ДСП, где-то читал что в тысячи раз больше, чем в одной вакцине. И никто не боится новой мебели из ДСП. И уж точно никто за жизнь не делает больше нескольких десятков прививок, и то фанаты. После использования одной зачуханной до дыр тефлоновой кастрюльки человек нажрётся столько алюминия, что по голове можно стучать и звенеть будет ))) И никто из антипрививочников не боится такой посуды.)))
yama написав:речь шла о ПЦР . А гриппа несколько видов , на все акутальные 4-5 сразу ПЦР не сделаешь - дороговато как бы .
Жалоб на точность тестов на грипп, продающихся в аптеках, я не слышал, у фармы были десятилетия, чтобы настроить их точность. Насколько я помню, он определяет класс гриппа - грипп А, грипп B, когда я болел очень давно гриппом, то такой тест показал у меня грипп. По крайней мере в инфекционных отделениях их часто использовали.
_hunter написав:во-вторых: маска -- это аналог "штатного света" (в отличии от "колхозного ксенона").
Ты в прошлом декабре пользовался штатным светом? Вот и я нет. С каких делов перестраховка в виде "на всякий случай давайте вы все будете ходить в масках" стала штатным светом? Даже презерватив не надо всё время носить на писюне, достаточно одевать его во время секса. А вот маска это как раз аналог презерватива для дыхания. ...
Причем тут прошлый декабрь? -- за него, вроде, не штрафуют еще. А в этом приняли новые правила: ксенон запрещен, всем ездить только на штатной оптике. Что непонятного? Потому как за тыканья им куда не нужно (и, соответсвенно, за передачу чуго не следует) есть отдельная статья УК. А за передачу короны по воздуху -- по причине небольших сложностей с доказательной базой -- статьи еще нет.
Между тем высказываются предположения, что трещина могла появиться во время операций по выгрузке и загрузке антропоморфного робота Skybot F-850, который более известен под именем «Фёдор». Он побывал на МКС в прошлом году, после чего успешно вернулся на Землю. Вскоре после этого была выявлена утечка
Если эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Друзья, кто-нибудь видел качественный статистический апдейт по процессу вакцинации? Этот показатель должен стать одним из важнейших на ежедневных дашбордах, но пока в упор нигде не наблюдаю Только авторские материалы FT, NYT и иже с ними...
freeze написав:Тесты для гриппа уже пару десятилетий продаются в аптеках
Забавно что я об этом узнаю спустя почти год после начала пандемии страшного негриппа.
И не менее забавно что ни в Украине, ни где либо в мире никому в голову не приходила идея делать тесты на грипп не то что в аэропорту - вообще где-либо, даже например при постановке диагноза "грипп". При том что каждый год Земной шар, минимум северное полушание зимой, накрывала очередная эпидемия этой болезни.
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_hunter написав:Причем тут прошлый декабрь? -- за него, вроде, не штрафуют еще
При том что ПДД не меняются каждый год и никому в голову не придёт срочно мандюрить туда что-то что какому-то канадскому учОному показалось. Вот даже изменения для АИ вводятся медленно и пока только на уровне отдельных штатов США. А у нас даже самокатов и гироскутеров всё ещё нет в ПДД. И штатный свет в них появился не в 1903 году.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift