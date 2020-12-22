Исправление каких-то третьестепенных вещей и формулировок - это конечно то о чём мы тут говорим с твоей же подачи сравнения вакцин и масок с головным светом: у нас каждый год меняют требования к головному свету и даже наконец-то убрали ту дурацкую корявую формулировку про ДХО которую некоторые де*** в погонах и их подпевалы на автофорумах используют чтобы оспаривать возможность самостоятельной установки ДХО на автомобиль.
Добавлен новый термин — Сельскохозяйственная техника.
Изменен пункт 2.1 г (электронный полис может быть не только бумажный, но и электронный)
Добавлин термин колесное кресло.
Изменён термин Велосипед.
И так далее.