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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2489249024912492

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:-- с 11-го года именно, что каждый год.

Исправление каких-то третьестепенных вещей и формулировок - это конечно то о чём мы тут говорим с твоей же подачи сравнения вакцин и масок с головным светом: у нас каждый год меняют требования к головному свету и даже наконец-то убрали ту дурацкую корявую формулировку про ДХО которую некоторые де*** в погонах и их подпевалы на автофорумах используют чтобы оспаривать возможность самостоятельной установки ДХО на автомобиль.

Добавлен новый термин — Сельскохозяйственная техника.
Изменен пункт 2.1 г (электронный полис может быть не только бумажный, но и электронный)
Добавлин термин колесное кресло.
Изменён термин Велосипед.
И так далее.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я фильтры меняю приточно вытяжной системы в квартире каждый месяц.
На приточном в палец сажи. Сколько кубометров формальдегида от выхлопа авто люди пропускают через свои лёгкие и кровь?
Логика убойная. Они ищут подвох в одном уколе
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55

  beee написав:Я фильтры меняю приточно вытяжной системы в квартире каждый месяц.
На приточном в палец сажи. Сколько кубометров формальдегида от выхлопа авто люди пропускают через свои лёгкие и кровь?
Логика убойная. Они ищут подвох в одном уколе


Ну и чтобы успокоить истерично боящихся вакцин - в вакцину Пфайфер не ходит не формальдегид, ни соли алюминия. Вообще. :mrgreen:
В качестве стабилизатора применяется полиэтиленгликоль, основа мазей и косметики для женщин, он же пищевая добавка E1521

Код E1521 можно увидеть на упаковке:
безалкогольных напитков;
молочных продуктов;
жевательной резинки;
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:13

  beee написав:На приточном в палец сажи.


Из такого города лучше уехать нафиг.

Запорожье что ли?
Говорят там окна открывать стремно. :?
justit
 
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Дожили уже до того, в том числе, на "полезной и оперативной информации о коронавирусе", что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством всего лишь из-за страха заразиться коронавирусом: https://dnepr.express/post/v-krivom-rog ... onavirusom
Igneus
 
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