_hunter написав:-- с 11-го года именно, что каждый год.
Исправление каких-то третьестепенных вещей и формулировок - это конечно то о чём мы тут говорим с твоей же подачи сравнения вакцин и масок с головным светом: у нас каждый год меняют требования к головному свету и даже наконец-то убрали ту дурацкую корявую формулировку про ДХО которую некоторые де*** в погонах и их подпевалы на автофорумах используют чтобы оспаривать возможность самостоятельной установки ДХО на автомобиль.
Добавлен новый термин — Сельскохозяйственная техника. Изменен пункт 2.1 г (электронный полис может быть не только бумажный, но и электронный) Добавлин термин колесное кресло. Изменён термин Велосипед. И так далее.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Я фильтры меняю приточно вытяжной системы в квартире каждый месяц. На приточном в палец сажи. Сколько кубометров формальдегида от выхлопа авто люди пропускают через свои лёгкие и кровь? Логика убойная. Они ищут подвох в одном уколе
beee написав:Я фильтры меняю приточно вытяжной системы в квартире каждый месяц. На приточном в палец сажи. Сколько кубометров формальдегида от выхлопа авто люди пропускают через свои лёгкие и кровь? Логика убойная. Они ищут подвох в одном уколе
Ну и чтобы успокоить истерично боящихся вакцин - в вакцину Пфайфер не ходит не формальдегид, ни соли алюминия. Вообще. В качестве стабилизатора применяется полиэтиленгликоль, основа мазей и косметики для женщин, он же пищевая добавка E1521
Код E1521 можно увидеть на упаковке: безалкогольных напитков; молочных продуктов; жевательной резинки;
Дожили уже до того, в том числе, на "полезной и оперативной информации о коронавирусе", что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством всего лишь из-за страха заразиться коронавирусом: https://dnepr.express/post/v-krivom-rog ... onavirusom
Igneus написав:Дожили уже до того, в том числе, на "полезной и оперативной информации о коронавирусе", что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством всего лишь из-за страха заразиться коронавирусом: https://dnepr.express/post/v-krivom-rog ... onavirusom
И тело завещал на опыты или на органы. А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.
_hunter написав:-- с 11-го года именно, что каждый год.
Исправление каких-то третьестепенных вещей и формулировок - это конечно то о чём мы тут говорим с твоей же подачи сравнения вакцин и масок с головным светом: у нас каждый год меняют требования к головному свету и даже наконец-то убрали ту дурацкую корявую формулировку про ДХО которую некоторые де*** в погонах и их подпевалы на автофорумах используют чтобы оспаривать возможность самостоятельной установки ДХО на автомобиль.
Добавлен новый термин — Сельскохозяйственная техника. ...
Я же писал: раз в 30 лет -- далеко не каждый год.
Кто-то писал "правила не меняются". Когда выяснилось, что меняются -- началось "меняются не существенно"...
_hunter написав:Кто-то писал "правила не меняются".
Потому что мы обсуждали твою аналогию масок и головного света. Что в правилах поменялось в отношении головного света? Отож.
А в отношении масок резко поменялось - 30 лет регулярно эпидемия гриппа, карантины в школах - про маски никто не вспоминает, никаких тебе закрытий скобяных лавок и рынков. Оооочень изредка карантин только в школах. Прилетает вроде бы слегка модифицированный вирус и все как будто резко теряют ум: маски, карантины, закрытие бизнеса, запрет на покидание места проживание и прочее.
Если бы у нас так же менялись правила в отношении оборудования автомобиля то такую банальность как пластиковые канистры для топлива разрешили бы ещё б при Кравчуке. Но они до сих пор забанены, а вялая попытка времён Азирова провалилась без обсуждения.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
_hunter написав:Кто-то писал "правила не меняются".
Потому что мы обсуждали твою аналогию масок и головного света. Что в правилах поменялось в отношении головного света? Отож.
А в отношении масок резко поменялось - 30 лет регулярно эпидемия гриппа, карантины в школах - про маски никто не вспоминает, никаких тебе закрытий скобяных лавок и рынков. Оооочень изредка карантин только в школах. Прилетает вроде бы слегка модифицированный вирус и все ...
Вообще не важно: ибо правила касательно масок менялись единожды -- со времен независимости.
А где связь? -- грипп -- это грипп, корона -- это корона.
Igneus написав:Дожили уже до того, в том числе, на "полезной и оперативной информации о коронавирусе", что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством всего лишь из-за страха заразиться коронавирусом: https://dnepr.express/post/v-krivom-rog ... onavirusom
И тело завещал на опыты или на органы. А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.