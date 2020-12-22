Додано: Сер 23 гру, 2020 10:33

_hunter написав: Кто-то писал "правила не меняются". Кто-то писал "правила не меняются".

Потому что мы обсуждали твою аналогию масок и головного света. Что в правилах поменялось в отношении головного света? Отож.А в отношении масок резко поменялось - 30 лет регулярно эпидемия гриппа, карантины в школах - про маски никто не вспоминает, никаких тебе закрытий скобяных лавок и рынков. Оооочень изредка карантин только в школах. Прилетает вроде бы слегка модифицированный вирус и все как будто резко теряют ум: маски, карантины, закрытие бизнеса, запрет на покидание места проживание и прочее.Если бы у нас так же менялись правила в отношении оборудования автомобиля то такую банальность как пластиковые канистры для топлива разрешили бы ещё б при Кравчуке. Но они до сих пор забанены, а вялая попытка времён Азирова провалилась без обсуждения.