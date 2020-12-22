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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2490249124922493

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У середу, 23 грудня, у Південній Кореї зафіксували 1 092 нові випадки захворювання на COVID-19. Це другий рекордний добовий показник заражень в країні від початку пандемії після 20 грудня (тоді зареєстрували 1 095 хворих. - Ред.).

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/u-zrazkoviy- ... 93483.html

Імхо, це нова мутована версія вже. Я думаю, вона вже сильно розлізлась по світу і нас чекають знову невеселі часи.

Я читав, що ця нова мутація викликає пневмонію в 100% випадків. Якщо це дійсно так, то ... (((
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:22

  flyman написав:
  freeze написав:
И тело завещал на опыты или на органы.
А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.

в статистику жертв коронавірусу попадає, чи як?


Все самоубийцы точно попадают в психиатрическую статистику, есть такой специальный раздел. Туда же будут попадать самоубийцы, сиганувшие от страха в окно при подходе медсестры с уколом вакцины от коронавируса. Можно сказать, что побочная группа жертв коронавируса, потому что в основную группу без положительного теста ПЦР не принимают.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:38

  freeze написав:
Igneus написав:Дожили уже до того, в том числе, на "полезной и оперативной информации о коронавирусе", что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством всего лишь из-за страха заразиться коронавирусом: https://dnepr.express/post/v-krivom-rog ... onavirusom


И тело завещал на опыты или на органы.
А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.

Когда проблема с психикой, никакая вакцина не поможет.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:15

  freeze написав:
  flyman написав:
  freeze написав:
И тело завещал на опыты или на органы.
А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.

в статистику жертв коронавірусу попадає, чи як?


Все самоубийцы точно попадают в психиатрическую статистику, есть такой специальный раздел. Туда же будут попадать самоубийцы, сиганувшие от страха в окно при подходе медсестры с уколом вакцины от коронавируса. Можно сказать, что побочная группа жертв коронавируса, потому что в основную группу без положительного теста ПЦР не принимают.

а якщо в нього знайшли би ПРЦ+ ?
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