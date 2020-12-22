У середу, 23 грудня, у Південній Кореї зафіксували 1 092 нові випадки захворювання на COVID-19. Це другий рекордний добовий показник заражень в країні від початку пандемії після 20 грудня (тоді зареєстрували 1 095 хворих. - Ред.).
freeze написав: И тело завещал на опыты или на органы. А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.
в статистику жертв коронавірусу попадає, чи як?
Все самоубийцы точно попадают в психиатрическую статистику, есть такой специальный раздел. Туда же будут попадать самоубийцы, сиганувшие от страха в окно при подходе медсестры с уколом вакцины от коронавируса. Можно сказать, что побочная группа жертв коронавируса, потому что в основную группу без положительного теста ПЦР не принимают.
Igneus написав:Дожили уже до того, в том числе, на "полезной и оперативной информации о коронавирусе", что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина покончил жизнь самоубийством всего лишь из-за страха заразиться коронавирусом: https://dnepr.express/post/v-krivom-rog ... onavirusom
И тело завещал на опыты или на органы. А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.
Когда проблема с психикой, никакая вакцина не поможет.
freeze написав: И тело завещал на опыты или на органы. А вакцинация его могла спасти, не дождался. Увы, тянут наши власти с переговорами про поставки вакцин, опять в конце списка мы.
в статистику жертв коронавірусу попадає, чи як?
Все самоубийцы точно попадают в психиатрическую статистику, есть такой специальный раздел. Туда же будут попадать самоубийцы, сиганувшие от страха в окно при подходе медсестры с уколом вакцины от коронавируса. Можно сказать, что побочная группа жертв коронавируса, потому что в основную группу без положительного теста ПЦР не принимают.
beee написав:Я фильтры меняю приточно вытяжной системы в квартире каждый месяц. На приточном в палец сажи. Сколько кубометров формальдегида от выхлопа авто люди пропускают через свои лёгкие и кровь? Логика убойная. Они ищут подвох в одном уколе
Ну и чтобы успокоить истерично боящихся вакцин - в вакцину Пфайфер не ходит не формальдегид, ни соли алюминия. Вообще. В качестве стабилизатора применяется полиэтиленгликоль, основа мазей и косметики для женщин, он же пищевая добавка E1521
Код E1521 можно увидеть на упаковке: безалкогольных напитков; молочных продуктов; жевательной резинки;
Пфайфер ??? нас будут колоть пфайфером ?
Доктор мальчику: — Тебе сколько лет? — Осенью будет — Да ты оптимист. Анекдот взят с сайта anekdotov.me
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
У середу, 23 грудня, у Південній Кореї зафіксували 1 092 нові випадки захворювання на COVID-19. Це другий рекордний добовий показник заражень в країні від початку пандемії після 20 грудня (тоді зареєстрували 1 095 хворих. - Ред.).
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України