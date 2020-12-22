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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:57
flyman написав: freeze написав:
Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
Слишком бедные рынки.
Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида.
Затраты на промо не отобьются
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41
Вкладчик1234 , плоский, однотипноповторяющийся йумарок...
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