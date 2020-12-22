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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:57

  flyman написав:
  freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.

з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса

Слишком бедные рынки.
Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида.
Затраты на промо не отобьются :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41

Вкладчик1234 , плоский, однотипноповторяющийся йумарок...
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