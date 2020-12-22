freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
Слишком бедные рынки. Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида. Затраты на промо не отобьются
#инсайд Топовые украинские политики отказались от вакцинации. Не верят в действие вакцины и считают это глобальным заговором. Но на камеру придётся заявить,что прививка есть иначе заграницу не слетать. Дмитрий Гордон публично заявил,что не собирается прививаться и не исключает,что мировые лидеры публично колют водичку или витамины.
yama написав:Пфайфер ??? нас будут колоть пфайфером ?
Вам не угодишь прямо, накопите денежек и сделаете себе Пфайфер, если боитесь консервантов. Кстати в той вакцине Ваксигрипп, что вы делали и уже десять раз рассказали об этом, 15 мкг формальдегида, и как-то никаких слёз и переживаний я не наблюдал )))