flyman написав:
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
Слишком бедные рынки.
Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида.
Затраты на промо не отобьются
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:57
Слишком бедные рынки.
Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида.
Затраты на промо не отобьются
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41
Вкладчик1234 , плоский, однотипноповторяющийся йумарок...
Но Яма всегда оценит эту тупню, безусловно)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:41
Дмитрий Гордон замечен в тесном контакте с пирамидками, лечащими от рака, и провидцами Варламой и Софьей, он по своим убеждениям может лечиться только пирамидками Ю-Шинсе и заговОрами.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вам не угодишь прямо, накопите денежек и сделаете себе Пфайфер, если боитесь консервантов.
Кстати в той вакцине Ваксигрипп, что вы делали и уже десять раз рассказали об этом, 15 мкг формальдегида, и как-то никаких слёз и переживаний я не наблюдал )))
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:23
Аргентина зарегистрировала "Спутник V".
Отгрузили им уже первые 300.000 доз вакцины.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ми, з високою вірогідністю, будемо щепитись китайською вакциною, або індійського виробництва.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаю, скорее всего китайской.
Пфайзер и Модерна для стран первого мира будут уходить в основном, первый год точно.
Более миллиона американцев уже получили прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|