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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2491249224932494

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:57

  flyman написав:
  freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.

з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса

Слишком бедные рынки.
Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида.
Затраты на промо не отобьются :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41

Вкладчик1234 , плоский, однотипноповторяющийся йумарок...
Но Яма всегда оценит эту тупню, безусловно)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:41

  Вкладчик1234 написав:
#инсайд
Топовые украинские политики отказались от вакцинации. Не верят в действие вакцины и считают это глобальным заговором. Но на камеру придётся заявить,что прививка есть иначе заграницу не слетать. Дмитрий Гордон публично заявил,что не собирается прививаться и не исключает,что мировые лидеры публично колют водичку или витамины.

https://t.me/sheptoon/8803


Дмитрий Гордон замечен в тесном контакте с пирамидками, лечащими от рака, и провидцами Варламой и Софьей, он по своим убеждениям может лечиться только пирамидками Ю-Шинсе и заговОрами. :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Пфайфер ??? нас будут колоть пфайфером ?


Вам не угодишь прямо, накопите денежек и сделаете себе Пфайфер, если боитесь консервантов.
Кстати в той вакцине Ваксигрипп, что вы делали и уже десять раз рассказали об этом, 15 мкг формальдегида, и как-то никаких слёз и переживаний я не наблюдал )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:23

Аргентина зарегистрировала "Спутник V".
Отгрузили им уже первые 300.000 доз вакцины.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Аргентина зарегистрировала "Спутник V".
Отгрузили им уже первые 300.000 доз вакцины.

Ми, з високою вірогідністю, будемо щепитись китайською вакциною, або індійського виробництва.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

lapay написав:
  freeze написав:Аргентина зарегистрировала "Спутник V".
Отгрузили им уже первые 300.000 доз вакцины.

Ми, з високою вірогідністю, будемо щепитись китайською вакциною, або індійського виробництва.


Думаю, скорее всего китайской.
Пфайзер и Модерна для стран первого мира будут уходить в основном, первый год точно.

Более миллиона американцев уже получили прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:23

Л - логика...

...более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:52

  Lady_N написав:...более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.

Колония не может самостоятельно прервать сообщение с метрополией.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На сегодня Израиль в передовиках в мире по уровню вакцинации от коронавируса, провакцинировано 0,83% населения.
freeze
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