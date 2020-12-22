В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса
Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.
В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом..
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:16
freeze
В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса
Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.
В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом..
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:24
на соседней новостной ветке наш министр здоровья рассказал как он собрался вакцинировать народ. https://news.finance.ua/ua/news/-/48471 ... -v-aptekah
Отписался там и позволю себе продублировать сюда:
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:39
И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
|