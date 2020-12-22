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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2492249324942495 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Чет 24 гру, 2020 00:16 freeze

В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса



Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.





https://www.unian.net/world/novyy-shtam ... 66106.html



В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом.. В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавирусаОба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом.. vladislavlvov

Повідомлень: 2398 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 00:24

Отписался там и позволю себе продублировать сюда:



EKO написав: Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХО



Вот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях.

на 3 стадии, и потенциально на сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).



Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (даже технологию не захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает.

И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть?

Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХОВот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях.на 3 стадии, ина сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (дажене захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает.И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть? на соседней новостной ветке наш министр здоровья рассказал как он собрался вакцинировать народ. https://news.finance.ua/ua/news/-/48471 ... -v-aptekah Отписался там и позволю себе продублировать сюда:

Где то там и оказались В зеленой vjevjope Шли в Европу.Где то там и оказалисьВ зеленой vjevjope EKO

Повідомлень: 6490 З нами з: 10.04.09 Подякував: 3035 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 00:39

Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.



Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть? И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?

Где то там и оказались В зеленой vjevjope Шли в Европу.Где то там и оказалисьВ зеленой vjevjope EKO

Повідомлень: 6490 З нами з: 10.04.09 Подякував: 3035 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2492249324942495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 22 гру, 2020 13:36