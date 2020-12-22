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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2492249324942495

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:16

freeze
В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса

Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.


https://www.unian.net/world/novyy-shtam ... 66106.htmlЗображення

В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:24

на соседней новостной ветке наш министр здоровья рассказал как он собрался вакцинировать народ. https://news.finance.ua/ua/news/-/48471 ... -v-aptekah
Отписался там и позволю себе продублировать сюда:

  EKO написав:Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХО

Вот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях.
на 3 стадии, и потенциально на сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).

Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (даже технологию не захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает.
И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть?
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Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:39

И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.

Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть? :idea:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мы как умные и образованные евреи будем Pfizer пользовать, потому как нехороший Pfizer 71-летний премьер-министр не стесняясь на себе проверяет, а 100% одобренный РФ Спутник 68-летний дрефит вколоть ;)
Но явно позжее всех, с чем не поспорю )))
stm
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