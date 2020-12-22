EKO написав:Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХО
Вот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях. на 3 стадии, и потенциально на сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).
Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (даже технологию не захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает. И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть?
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся. Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Мы как умные и образованные евреи будем Pfizer пользовать, потому как нехороший Pfizer 71-летний премьер-министр не стесняясь на себе проверяет, а 100% одобренный РФ Спутник 68-летний дрефит вколоть Но явно позжее всех, с чем не поспорю )))
"Правда, что Кернеса заявила домработница? Говорят, что да, ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски. Для него было важно показать, что он не боится пандемии. Чтоб не останавливать жизнедеятельность города. Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала.
freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.
з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса
Слишком бедные рынки. Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида. Затраты на промо не отобьются
Насчёт Индии Вы ошибаетесь. Не такой уж бедный рынок. В среднем страна, конечно, бедная, но, учитывая общее количество населения 1,4 млрд., там вполне приличное количество достаточно обеспеченных людей.