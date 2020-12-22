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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2492249324942495

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:16

freeze
В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса

Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.


https://www.unian.net/world/novyy-shtam ... 66106.htmlЗображення

В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:24

на соседней новостной ветке наш министр здоровья рассказал как он собрался вакцинировать народ. https://news.finance.ua/ua/news/-/48471 ... -v-aptekah
Отписался там и позволю себе продублировать сюда:

  EKO написав:Я вот немного влез в тему и погуглил. Все нижесказанное, мое ИМХО

Вот таблица, где все вакцины, которые сейчас тестируются на разных стадиях.
на 3 стадии, и потенциально на сегодня нам доступных: Спутник (РФ), Эпикваккорона(РФ), Бионтек Пфайзер (Британия+Германия) и Модерна (США), Астразенека (Британия) и Синовак (Китай).

Если разобраться, то: от первых двух наши поцреоты отказались, бо они некошерные (даже технологию не захотели принять в подарок и делать самим себе вакцину уже тут), у BioNTech/Pfizer выявилась куча побочки и противопоказаний (настоятельно рекомендуют ею прививаться, только если есть рядом реанимация), Модерны даже самим США не хватает, Астразенеку - почему то пока даже сами британцы не одобрили и колоть начали BioNTech/Pfizer, китайские разработки Китай нам даже теоретически не предлагает.
И у меня возник вопрос:- Что этот полудурок собрался уже в феврале колоть?
Зображення
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:39

И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.

Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть? :idea:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мы как умные и образованные евреи будем Pfizer пользовать, потому как нехороший Pfizer 71-летний премьер-министр не стесняясь на себе проверяет, а 100% одобренный РФ Спутник 68-летний дрефит вколоть ;)
Но явно позжее всех, с чем не поспорю )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12

  EKO написав:И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. .....

Не могли бы Вы уточнить, откуда такая дата?

О вакцине Pfizer-BioNTech всем рекомендую посмотреть сообщения от FDA https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.fda.gov/media/144624/download&ved=2ahUKEwiLqITWsOXtAhUU2SoKHfQMDaUQFjAMegQIChAB&usg=AOvVaw31cAc3leZk4l9guz8eK_Lg&cshid=1608772023772,
от CDC https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html&ved=2ahUKEwiLqITWsOXtAhUU2SoKHfQMDaUQFjATegQIBxAB&usg=AOvVaw36k3KqAC7Pv3XPeQjZzBAe&cshid=1608772023772 и от самой компании https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against&ved=2ahUKEwiLqITWsOXtAhUU2SoKHfQMDaUQFjAKegQIARAB&usg=AOvVaw3UUDnz4DwdRSlevUl_Fnhu&cshid=1608772023772
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 гру, 2020 03:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:46

А это для антимасочников и прочих "отрицателей".
В Волгограде умер от COVID-19 священник, отказавшийся закрывать храм в разгар пандемии
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/12/24/1879598.html.
"Правда, что Кернеса заявила домработница? Говорят, что да, ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски. Для него было важно показать, что он не боится пандемии. Чтоб не останавливать жизнедеятельность города. Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала.
Источник: https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/stalo-izvestno-kto-zarazil-kernesa-smertelnoy-boleznyu-668349.html
Кстати, если правильно помню, открытие фонтана было последним появлением Кернеса на публике.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:54

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  freeze написав:Интересно, что Индия так и "не оправдала надежд" коронавируса. Хотя была самым большим потенциальным "рынком" для ковида. Достигнув пика в сентябре, с тех пор медленное, но постоянное снижение и новых случаев, и смертей от коронавируса.

з Африки новин нема, там теж стільки можливостей для віруса

Слишком бедные рынки.
Нет смысла тратиться на промо-кампанию ковида, ковида-про, и антиковида.
Затраты на промо не отобьются :)

Насчёт Индии Вы ошибаетесь. Не такой уж бедный рынок.
В среднем страна, конечно, бедная, но, учитывая общее количество населения 1,4 млрд., там вполне приличное количество достаточно обеспеченных людей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 05:06

  stm написав:Мы как умные и образованные евреи будем Pfizer пользовать, потому как нехороший Pfizer 71-летний премьер-министр не стесняясь на себе проверяет, а 100% одобренный РФ Спутник 68-летний дрефит вколоть ;)
Но явно позжее всех, с чем не поспорю )))

Ніхто не знає що там було в тому шприці і чи було щось взагалі. Звичайний PR для плебеїв .
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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