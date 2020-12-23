В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса
Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.
В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом..
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Додано: Чет 24 гру, 2020 00:16
freeze
В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса
Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.
В Англии прям сброс модификаций новых вирусов.. Точно как связано с Брекзитом..
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:24
на соседней новостной ветке наш министр здоровья рассказал как он собрался вакцинировать народ. https://news.finance.ua/ua/news/-/48471 ... -v-aptekah
Отписался там и позволю себе продублировать сюда:
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:39
И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 24 гру, 2020 01:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мы как умные и образованные евреи будем Pfizer пользовать, потому как нехороший Pfizer 71-летний премьер-министр не стесняясь на себе проверяет, а 100% одобренный РФ Спутник 68-летний дрефит вколоть
Но явно позжее всех, с чем не поспорю )))
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12
Не могли бы Вы уточнить, откуда такая дата?
О вакцине Pfizer-BioNTech всем рекомендую посмотреть сообщения от FDA
от CDC
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 гру, 2020 03:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:46
А это для антимасочников и прочих "отрицателей".
Источник:
Кстати, если правильно помню, открытие фонтана было последним появлением Кернеса на публике.
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:54
Насчёт Индии Вы ошибаетесь. Не такой уж бедный рынок.
В среднем страна, конечно, бедная, но, учитывая общее количество населения 1,4 млрд., там вполне приличное количество достаточно обеспеченных людей.
Додано: Чет 24 гру, 2020 05:06
Ніхто не знає що там було в тому шприці і чи було щось взагалі. Звичайний PR для плебеїв .
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зранку на korrespondent.net в переліку новин бачу «Білл Гейтс розповів, чому 2021 рік буде кращим за 2020». Не читаючи з 100% точністю вгадав всі його тези. А вам слабо?
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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:41
Ну, я не знаю, но когда постят и потом перепостят даже не прочитав - это кажется то ли шуткой, то ли тупняком
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