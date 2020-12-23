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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2493249424952496

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46

Испытания «Спутника V» провалены: добровольцам больше не вводят плацебо
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:11



Славянский менталитет. Сначала соглашаются на испытания, возможно денюшку берут даже за участие, надеясь что плацебо им не попадётся, затем проверяют втихую себя на антитела, если нет антител - догоняют, что у них плацебо было, и бегут делать себе вакцину, потому что их истинная цель и была провакцинироваться, и в РФ это сейчас достаточно легко.
Я тут скидывал ссылку на большую группу в телеграмме, в которую объединились анонимно, те кто участвовали в испытаниях, одни бахвалились, что у них уже антитела, хотя по договору это запрещено было проверять, другие злобствовали, что им плацебо досталось, после чего бежали в тайне от исследовательской группы прививаться, какие тут слепые исследования )))
Анчи Баранова говорила, что после того, как началась массовая вакцинация во многих странах слепые плацебо-контролируемые исследования априори как метод исследования по вакцинам от коронавируса ушли в никуда. Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:30

Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией. По сравнению с началом декабря количество новых случаев выросло больше чем в два раза.

А у нас и по количеству госпитализированных и по количеству умерших наблюдается, хотя и на максимальном уровне за период наблюдений, но всё-таки стабилизация.
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