Додано: Чет 24 гру, 2020 09:11

Славянский менталитет. Сначала соглашаются на испытания, возможно денюшку берут даже за участие, надеясь что плацебо им не попадётся, затем проверяют втихую себя на антитела, если нет антител - догоняют, что у них плацебо было, и бегут делать себе вакцину, потому что их истинная цель и была провакцинироваться, и в РФ это сейчас достаточно легко.Я тут скидывал ссылку на большую группу в телеграмме, в которую объединились анонимно, те кто участвовали в испытаниях, одни бахвалились, что у них уже антитела, хотя по договору это запрещено было проверять, другие злобствовали, что им плацебо досталось, после чего бежали в тайне от исследовательской группы прививаться, какие тут слепые исследования )))Анчи Баранова говорила, что после того, как началась массовая вакцинация во многих странах слепые плацебо-контролируемые исследования априори как метод исследования по вакцинам от коронавируса ушли в никуда. Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.