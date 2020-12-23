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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2494249524962497>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46

Испытания «Спутника V» провалены: добровольцам больше не вводят плацебо
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:11



Славянский менталитет. Сначала соглашаются на испытания, возможно денюшку берут даже за участие, надеясь что плацебо им не попадётся, затем проверяют втихую себя на антитела, если нет антител - догоняют, что у них плацебо было, и бегут делать себе вакцину, потому что их истинная цель и была провакцинироваться, и в РФ это сейчас достаточно легко.
Я тут скидывал ссылку на большую группу в телеграмме, в которую объединились анонимно, те кто участвовали в испытаниях, одни бахвалились, что у них уже антитела, хотя по договору это запрещено было проверять, другие злобствовали, что им плацебо досталось, после чего бежали в тайне от исследовательской группы прививаться, какие тут слепые исследования )))
Анчи Баранова говорила, что после того, как началась массовая вакцинация во многих странах слепые плацебо-контролируемые исследования априори как метод исследования по вакцинам от коронавируса ушли в никуда. Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:30

Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией. По сравнению с началом декабря количество новых случаев выросло больше чем в два раза.

А у нас и по количеству госпитализированных и по количеству умерших наблюдается, хотя и на максимальном уровне за период наблюдений, но всё-таки стабилизация.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.

Плацебо потрібно для виключення фактору самонавіювання, яке може впливати на самопочуття. Навіть якщо вже не можливо досягти ідеалу у вигляді подвійного сліпого дослідження, то завжди є контроль, який ще не хворів. Для вірусу все це не дуже важливі фактори. Навіть більше - якщо самонавіювання сприяє захисту від хвороби, то це тільки додає ефективності вакцині. Для ознайомлення:

Сліпі дослідження. Засліплення і маскування використовується задля підвищення об’єктивності результатів дослідження та мінімізації впливу різноманітних факторів на них. Під засліпленням слід розуміти те, що одній чи кільком сторонам, залученим у дослідження, не відомо яке саме лікування приймає пацієнт у ході випробування. Засліплення може бути простим, подвійним, частковим. У разі коли лише пацієнт не знає який лікарський засіб приймає, то дослідження називається «простим сліпим», часткове засліплення має різні варіації (наприклад – відділ з обробки даних отримує інформацію про пацієнта у засліпленому вигляді), але «золотим стандартом» досліджень, націлених у першу чергу на з’ясування ефективності препарату, є подвійне-сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване дослідження – тобто, ані лікар, ані пацієнт не знають, що саме приймає пацієнт – новий препарат або плацебо. Плацебо – це неактивна речовина, яка за зовнішнім виглядом, смаком та іншими ознаками не відрізняється від досліджуваного препарату.
https://crupp.org/uk/dizain-klinichnih-doslidgen/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:24

  freeze написав:
  yama написав:Пфайфер ??? нас будут колоть пфайфером ?


Вам не угодишь прямо, накопите денежек и сделаете себе Пфайфер, если боитесь консервантов.
Кстати в той вакцине Ваксигрипп, что вы делали и уже десять раз рассказали об этом, 15 мкг формальдегида, и как-то никаких слёз и переживаний я не наблюдал )))

Pfizer у нас не будет ни за деньги никак , уже кто-то из министерства предполагал что у нас будет Астра Зенека
Когда я делала Ваксигриппа не было , я дела джиси флю от трех штамов ( в составе не нашел формальдегид , может плохо искал), вот теперь думаю повторить 4-х валентной Ваксигрип, себе и некоторым родственникам. Теперь призадумался балгодаря вам - пойду гуглить ПДК формальдегида . Хотя раньше много много раз делал себе Ваксигрип ( лет 15 подряд + - ) .
Дядя учит своего племянника уму-разуму:
— Запомни, Томми, дураки всегда уверены, а умные люди сомневаются.
— Вы в этом уверены, дядя Джон? — спросил Томми.
— Да, мой мальчик, абсолютно уверен.
Source: https://trizway.com/art/cards/kartoteka ... dotov.html
так вот я сомневаюсь :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:30

  freeze написав:Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией. По сравнению с началом декабря количество новых случаев выросло больше чем в два раза.

А у нас и по количеству госпитализированных и по количеству умерших наблюдается, хотя и на максимальном уровне за период наблюдений, но всё-таки стабилизация.

ИМХО. Истинное количество умерших мы узнаем когда будет открыта статистика.
Сейчас то что публикует МОЗ и РНБО не соответствует действительности, и рисуется что надо для рейтингов.
В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:30

  lapay написав:
  freeze написав:Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.

Плацебо потрібно для виключення фактору самонавіювання, яке може впливати на самопочуття. Навіть якщо вже не можливо досягти ідеалу у вигляді подвійного сліпого дослідження, то завжди є контроль, який ще не хворів. Для вірусу все це не дуже важливі фактори. Навіть більше - якщо самонавіювання сприяє захисту від хвороби, то це тільки додає ефективності вакцині. Для ознайомлення:

Сліпі дослідження. Засліплення і маскування використовується задля підвищення об’єктивності результатів дослідження та мінімізації впливу різноманітних факторів на них. Під засліпленням слід розуміти те, що одній чи кільком сторонам, залученим у дослідження, не відомо яке саме лікування приймає пацієнт у ході випробування. Засліплення може бути простим, подвійним, частковим. У разі коли лише пацієнт не знає який лікарський засіб приймає, то дослідження називається «простим сліпим», часткове засліплення має різні варіації (наприклад – відділ з обробки даних отримує інформацію про пацієнта у засліпленому вигляді), але «золотим стандартом» досліджень, націлених у першу чергу на з’ясування ефективності препарату, є подвійне-сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване дослідження – тобто, ані лікар, ані пацієнт не знають, що саме приймає пацієнт – новий препарат або плацебо. Плацебо – це неактивна речовина, яка за зовнішнім виглядом, смаком та іншими ознаками не відрізняється від досліджуваного препарату.
https://crupp.org/uk/dizain-klinichnih-doslidgen/


В случае с короновариусной вакциной уже невозможно плацебо-контролируемые слепые исследования, если в ближайшей лаборатории, а их уже развелось тысячи, испытуемый, получив деньги за участие, может легко уточнить, что на самом деле ему ввели плацебо или вакцину, а потом также втихую провакцинироваться и оправдать наличие антител у получателя плацебо, тем что он якобы переболел. Никакой вменяемой эффективности по сравнению с контрольной группой уже нельзя рассчитать. Остаётся отслеживать и сравнивать уже во втором приближении с положением дел в популяции, но это не является стандартом, закреплённым для регистрации препарата.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:35

  _Mykola_ написав:В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.


Да, это точно.
У меня за прошедшую неделю заболели семь знакомых причём в разных семьях, с учётом того, что до октября месяца я не знал лично ни одного коронавирусника, многовато сейчас стало.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В случае с короновариусной вакциной уже невозможно плацебо-контролируемые слепые исследования, если в ближайшей лаборатории, а их уже развелось тысячи, испытуемый, получив деньги за участие, может легко уточнить, что на самом деле ему ввели плацебо или вакцину, а потом также втихую провакцинироваться и оправдать наличие антител у получателя плацебо, тем что он якобы переболел.

Для регістрації важлива процедура, яка буде дотримана. В іделі всіх цих піддослідних треба, після вакцинації, контрольовано заражати. Якби це були піддослідні щури, то так би і було. А люди можуь впливати, своєю незалежною поведінкою, на результати досліджень, як і впливають, своєю поведінкою, на можливість зараження і отриману дозу віруса.
  freeze написав:Никакой вменяемой эффективности по сравнению с контрольной группой уже нельзя рассчитать. Остаётся отслеживать и сравнивать уже во втором приближении с положением дел в популяции, но это не является стандартом, закреплённым для регистрации препарата.

Якраз ефективність розрахувати не важко. Важко врахувати фактор самонавіювання. Чи це так принципово для регістрації? Не знаю точно, але сумніваюсь.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:51

  EKO написав:И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.

Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть? :idea:


вы не понимаете, это другое (с) мем
moldashavanin
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