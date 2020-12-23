Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15

freeze написав: Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо. Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.

Плацебо потрібно для виключення фактору самонавіювання, яке може впливати на самопочуття. Навіть якщо вже не можливо досягти ідеалу у вигляді подвійного сліпого дослідження, то завжди є контроль, який ще не хворів. Для вірусу все це не дуже важливі фактори. Навіть більше - якщо самонавіювання сприяє захисту від хвороби, то це тільки додає ефективності вакцині. Для ознайомлення:Сліпі дослідження. Засліплення і маскування використовується задля підвищення об’єктивності результатів дослідження та мінімізації впливу різноманітних факторів на них. Під засліпленням слід розуміти те, що одній чи кільком сторонам, залученим у дослідження, не відомо яке саме лікування приймає пацієнт у ході випробування. Засліплення може бути простим, подвійним, частковим. У разі коли лише пацієнт не знає який лікарський засіб приймає, то дослідження називається «простим сліпим», часткове засліплення має різні варіації (наприклад – відділ з обробки даних отримує інформацію про пацієнта у засліпленому вигляді), але «золотим стандартом» досліджень, націлених у першу чергу на з’ясування ефективності препарату, є подвійне-сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване дослідження – тобто, ані лікар, ані пацієнт не знають, що саме приймає пацієнт – новий препарат або плацебо. Плацебо – це неактивна речовина, яка за зовнішнім виглядом, смаком та іншими ознаками не відрізняється від досліджуваного препарату.