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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:46
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:11
Славянский менталитет. Сначала соглашаются на испытания, возможно денюшку берут даже за участие, надеясь что плацебо им не попадётся, затем проверяют втихую себя на антитела, если нет антител - догоняют, что у них плацебо было, и бегут делать себе вакцину, потому что их истинная цель и была провакцинироваться, и в РФ это сейчас достаточно легко.
Я тут скидывал ссылку на большую группу в телеграмме, в которую объединились анонимно, те кто участвовали в испытаниях, одни бахвалились, что у них уже антитела, хотя по договору это запрещено было проверять, другие злобствовали, что им плацебо досталось, после чего бежали в тайне от исследовательской группы прививаться, какие тут слепые исследования )))
Анчи Баранова говорила, что после того, как началась массовая вакцинация во многих странах слепые плацебо-контролируемые исследования априори как метод исследования по вакцинам от коронавируса ушли в никуда. Именно поэтому первопроходцы по вакцинам так бежали вперед застолбить и зарегистрировать вакцину, потому что те кто шел по вакцинам во втором ряду уже не могут ничего сравнить с плацебо.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:30
Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией. По сравнению с началом декабря количество новых случаев выросло больше чем в два раза.
А у нас и по количеству госпитализированных и по количеству умерших наблюдается, хотя и на максимальном уровне за период наблюдений, но всё-таки стабилизация.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Плацебо потрібно для виключення фактору самонавіювання, яке може впливати на самопочуття. Навіть якщо вже не можливо досягти ідеалу у вигляді подвійного сліпого дослідження, то завжди є контроль, який ще не хворів. Для вірусу все це не дуже важливі фактори. Навіть більше - якщо самонавіювання сприяє захисту від хвороби, то це тільки додає ефективності вакцині. Для ознайомлення:
Сліпі дослідження. Засліплення і маскування використовується задля підвищення об’єктивності результатів дослідження та мінімізації впливу різноманітних факторів на них. Під засліпленням слід розуміти те, що одній чи кільком сторонам, залученим у дослідження, не відомо яке саме лікування приймає пацієнт у ході випробування. Засліплення може бути простим, подвійним, частковим. У разі коли лише пацієнт не знає який лікарський засіб приймає, то дослідження називається «простим сліпим», часткове засліплення має різні варіації (наприклад – відділ з обробки даних отримує інформацію про пацієнта у засліпленому вигляді), але «золотим стандартом» досліджень, націлених у першу чергу на з’ясування ефективності препарату, є подвійне-сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване дослідження – тобто, ані лікар, ані пацієнт не знають, що саме приймає пацієнт – новий препарат або плацебо. Плацебо – це неактивна речовина, яка за зовнішнім виглядом, смаком та іншими ознаками не відрізняється від досліджуваного препарату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:24
Pfizer у нас не будет ни за деньги никак , уже кто-то из министерства предполагал что у нас будет Астра Зенека
Когда я делала Ваксигриппа не было , я дела джиси флю от трех штамов ( в составе не нашел формальдегид , может плохо искал), вот теперь думаю повторить 4-х валентной Ваксигрип, себе и некоторым родственникам. Теперь призадумался балгодаря вам - пойду гуглить ПДК формальдегида . Хотя раньше много много раз делал себе Ваксигрип ( лет 15 подряд + - ) .
так вот я сомневаюсь
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:30
ИМХО. Истинное количество умерших мы узнаем когда будет открыта статистика.
Сейчас то что публикует МОЗ и РНБО не соответствует действительности, и рисуется что надо для рейтингов.
В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:30
В случае с короновариусной вакциной уже невозможно плацебо-контролируемые слепые исследования, если в ближайшей лаборатории, а их уже развелось тысячи, испытуемый, получив деньги за участие, может легко уточнить, что на самом деле ему ввели плацебо или вакцину, а потом также втихую провакцинироваться и оправдать наличие антител у получателя плацебо, тем что он якобы переболел. Никакой вменяемой эффективности по сравнению с контрольной группой уже нельзя рассчитать. Остаётся отслеживать и сравнивать уже во втором приближении с положением дел в популяции, но это не является стандартом, закреплённым для регистрации препарата.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:35
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Для регістрації важлива процедура, яка буде дотримана. В іделі всіх цих піддослідних треба, після вакцинації, контрольовано заражати. Якби це були піддослідні щури, то так би і було. А люди можуь впливати, своєю незалежною поведінкою, на результати досліджень, як і впливають, своєю поведінкою, на можливість зараження і отриману дозу віруса.
Якраз ефективність розрахувати не важко. Важко врахувати фактор самонавіювання. Чи це так принципово для регістрації? Не знаю точно, але сумніваюсь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:51
вы не понимаете, это другое (с) мем
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