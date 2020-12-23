EKO написав:И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Тут всё очень просто с этими фазами исследований, этапами.
Те же самые организации, которые устанавливали старые правила по испытаниям, изменили правила, и теперь та же запущенная в массы массовая вакцинация соответствует новым правилам.
Никто же не пеняет Конгрессу или Раде, что они приняли новый Закон, который не соответствует старому закону.