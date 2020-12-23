EKO написав:И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся. Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Тут всё очень просто с этими фазами исследований, этапами. Те же самые организации, которые устанавливали старые правила по испытаниям, изменили правила, и теперь та же запущенная в массы массовая вакцинация соответствует новым правилам. Никто же не пеняет Конгрессу или Раде, что они приняли новый Закон, который не соответствует старому закону.
freeze написав:Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией.
Новый штамм коронавируса COVID-19, который практически парализовал Великобританию, не более опасен, чем тот, который выявили в Китае в конце прошлого года. Об этом рассказал доктор Комаровский. «Создается впечатление, что кто-то там наверху, причем не знаю, как высоко, заинтересован, чтобы мы все находились постоянно в истерическом состоянии», — сказал в своем видео Комаровский. https://health.fakty.ua/364006-komu-to- ... ronavirusa
+ 3 місяці
У більшості інфікованих коронавірусом, яким вдалося побороти недугу, утворені в організмі антитіла зберігаються понад дев’ять місяців Про це свідчать результати дослідження Дунайського приватного університету в австрійському Кремс-на-дер-Донау, пише Укрінформ. У межах дослідження медичний факультет вишу вивчає поширення COVID-19 серед населення та імунітет у людей. У жовтні науковці презентували дослідження, у якому заявили про те, що антитіла залишаються у пацієнтів понад дев'ять місяців, а не шість, як вважалося раніше. https://wz.lviv.ua/news/426692-vcheni-o ... o-covid-19