EKO написав:И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся. Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Тут всё очень просто с этими фазами исследований, этапами. Те же самые организации, которые устанавливали старые правила по испытаниям, изменили правила, и теперь та же запущенная в массы массовая вакцинация соответствует новым правилам. Никто же не пеняет Конгрессу или Раде, что они приняли новый Закон, который не соответствует старому закону.
freeze написав:Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией.
Новый штамм коронавируса COVID-19, который практически парализовал Великобританию, не более опасен, чем тот, который выявили в Китае в конце прошлого года. Об этом рассказал доктор Комаровский. «Создается впечатление, что кто-то там наверху, причем не знаю, как высоко, заинтересован, чтобы мы все находились постоянно в истерическом состоянии», — сказал в своем видео Комаровский. https://health.fakty.ua/364006-komu-to- ... ronavirusa
+ 3 місяці
У більшості інфікованих коронавірусом, яким вдалося побороти недугу, утворені в організмі антитіла зберігаються понад дев’ять місяців Про це свідчать результати дослідження Дунайського приватного університету в австрійському Кремс-на-дер-Донау, пише Укрінформ. У межах дослідження медичний факультет вишу вивчає поширення COVID-19 серед населення та імунітет у людей. У жовтні науковці презентували дослідження, у якому заявили про те, що антитіла залишаються у пацієнтів понад дев'ять місяців, а не шість, як вважалося раніше. https://wz.lviv.ua/news/426692-vcheni-o ... o-covid-19
EKO написав:....., Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть?
Тут всё очень просто с этими фазами исследований, этапами. Те же самые организации, которые устанавливали старые правила по испытаниям, изменили правила, и теперь та же запущенная в массы массовая вакцинация соответствует новым правилам. Никто же не пеняет Конгрессу или Раде, что они приняли новый Закон, который не соответствует старому закону.
Где Вы увидели изменение правил? Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)". Ночью давал ссылки на FDA, CDC.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 гру, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.