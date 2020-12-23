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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2494249524962497

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:08

  EKO написав:И еще немаловажная деталь, что у Pfizer/BioNTech по протоколу третья фаза испытаний заканчивается аж в 2022 году. И пока абсолютно никто не скажет точно, что будет происходить после использования РНК-вакцины, основанной на матричной РНК, совершенно не изученной и ранее никогда не использовавшаяся.
Может быть этот непонятный всплеск вообще связан с началом вакцинации в Великобритании именно этой вакциной.

Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть? :idea:


Тут всё очень просто с этими фазами исследований, этапами.
Те же самые организации, которые устанавливали старые правила по испытаниям, изменили правила, и теперь та же запущенная в массы массовая вакцинация соответствует новым правилам.
Никто же не пеняет Конгрессу или Раде, что они приняли новый Закон, который не соответствует старому закону. :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Как-то Великобритания действительно выглядит неважно с этой новой мутацией.


Новый штамм коронавируса COVID-19, который практически парализовал Великобританию, не более опасен, чем тот, который выявили в Китае в конце прошлого года. Об этом рассказал доктор Комаровский.
«Создается впечатление, что кто-то там наверху, причем не знаю, как высоко, заинтересован, чтобы мы все находились постоянно в истерическом состоянии», — сказал в своем видео Комаровский. https://health.fakty.ua/364006-komu-to- ... ronavirusa


+ 3 місяці
У більшості інфікованих коронавірусом, яким вдалося побороти недугу, утворені в організмі антитіла зберігаються понад дев’ять місяців
Про це свідчать результати дослідження Дунайського приватного університету в австрійському Кремс-на-дер-Донау, пише Укрінформ.
У межах дослідження медичний факультет вишу вивчає поширення COVID-19 серед населення та імунітет у людей. У жовтні науковці презентували дослідження, у якому заявили про те, що антитіла залишаються у пацієнтів понад дев'ять місяців, а не шість, як вважалося раніше. https://wz.lviv.ua/news/426692-vcheni-o ... o-covid-19
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:52

  freeze написав:
  EKO написав:.....,
Там Зеленский намедни рассказывал про незавершенную третью стадию у Спутника и что поэтому ее нельзя применять, а как с этим вот быть? :idea:


Тут всё очень просто с этими фазами исследований, этапами.
Те же самые организации, которые устанавливали старые правила по испытаниям, изменили правила, и теперь та же запущенная в массы массовая вакцинация соответствует новым правилам.
Никто же не пеняет Конгрессу или Раде, что они приняли новый Закон, который не соответствует старому закону. :roll:

Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 гру, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:57

  justit написав:
"Правда, что Кернеса заявила домработница?....


Ну, я не знаю, но когда постят и потом перепостят даже не прочитав - это кажется то ли шуткой, то ли тупняком :D

Если претензии ко мне, то я цитаты, как правило, не редактирую. Кто и где допустил опечатку, не знаю. В цитате, как понимаете, не это было главным.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как-то обличители вакцин такой повод для истерики пропустили. Сыграю на этой стороне :)
  freeze написав:В качестве стабилизатора применяется полиэтиленгликоль, основа мазей и косметики для женщин, он же пищевая добавка E1521

Код E1521 можно увидеть на упаковке:
безалкогольных напитков;
молочных продуктов;
жевательной резинки;

Он же тормозная жидкость.
Мало того, что жрем постоянно такую гадость, так теперь еще какую то РНК развели в тормозухе для инъекции!
:) :) :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:11


Что касается провала испытаний. Сайт, в общем, неплохой, бывают интересные вещи, но бывает всякое. Например, http://rusjev.net/2020/12/17/inoplanetyane-sredi-nas-o-chem-rasskazal-v-intervyu-byvshij-glava-kosmicheskoj-sluzhby-izrailya-haim-eshed/
...рассказал, что на Марсе давно функционирует секретная подповерхностная база: там проводят трехсторонние встречи представителей Израиля, США и инопланетян, а также различные исследования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:20

...в столице значительно расширили список категорий для вакцинации.

С 28 декабря прививку от COVID-19 смогут сделать работники сфер ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудники полиции, прокуратуры, судов, уточнил Собянин.

Также вакцинация станет доступной для волонтеров и людей, занятых в некоммерческих и религиозных организациях.

«В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть COVID», — отметил Собянин.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/12/24/1879710.html
Интересная аргументация! :)
С учётом того, что иммунитет формируется через 7 дней после 2-го укола, т.е. через 28 дней после первого, т.е. к 25 января.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:50

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.


Да, это точно.
У меня за прошедшую неделю заболели семь знакомых причём в разных семьях, с учётом того, что до октября месяца я не знал лично ни одного коронавирусника, многовато сейчас стало.

У меня ещё забористей.
У родственников в разных семьях и городах пневмонии.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:12

От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого. :)


https://religions.unian.ua/m/religinoss ... eniya.html
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