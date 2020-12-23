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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:50
flyman написав:
наприклад, послухав ЗМІ, злякався з корони, вийшов з вікна.
Він іншого злякався:
andrein написав:
От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:00
Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив.
Цитата из ссылки:
снижением численности населения, или другими словами — евгеники.
Очень интересное определение евгеники.
Впрочем, не удивительно для статьи
По материалам: kinopoisk.me
Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:15
ЛАД написав:
Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.
Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.
Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28
freeze написав: ЛАД написав:
Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.
Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.
Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35
ЛАД написав:
Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив.
Цитата из ссылки:
снижением численности населения, или другими словами — евгеники.
Очень интересное определение евгеники.
Впрочем, не удивительно для статьи
По материалам: kinopoisk.me
Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации!
На операцию Event 201 нужно смотреть ширше, а к людям относиться помягче.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:38
ЛАД написав:
Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.
Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.
Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.
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