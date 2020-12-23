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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2495249624972498

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:наприклад, послухав ЗМІ, злякався з корони, вийшов з вікна.

Він іншого злякався:
  andrein написав:От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:00

  andrein написав:От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого. :)


https://religions.unian.ua/m/religinoss ... eniya.html
2013 год
.....

Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив. :)
Цитата из ссылки:
снижением численности населения, или другими словами — евгеники.

Очень интересное определение евгеники. :)
Впрочем, не удивительно для статьи
По материалам: kinopoisk.me

Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации! :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:15

  ЛАД написав:Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.


Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.

Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28

  freeze написав:
  ЛАД написав:Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.


Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.

Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.

Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35

  ЛАД написав:
  andrein написав:От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого. :)


https://religions.unian.ua/m/religinoss ... eniya.html
2013 год
.....

Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив. :)
Цитата из ссылки:
снижением численности населения, или другими словами — евгеники.

Очень интересное определение евгеники. :)
Впрочем, не удивительно для статьи
По материалам: kinopoisk.me

Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации! :lol:

На операцию Event 201 нужно смотреть ширше, а к людям относиться помягче. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:38

  ЛАД написав:Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.


Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.
Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.
freeze
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  #<1 ... 2495249624972498
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