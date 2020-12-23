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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2496249724982499>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:наприклад, послухав ЗМІ, злякався з корони, вийшов з вікна.

Він іншого злякався:
  andrein написав:От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:00

  andrein написав:От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого. :)


https://religions.unian.ua/m/religinoss ... eniya.html
2013 год
.....

Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив. :)
Цитата из ссылки:
снижением численности населения, или другими словами — евгеники.

Очень интересное определение евгеники. :)
Впрочем, не удивительно для статьи
По материалам: kinopoisk.me

Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:15

  ЛАД написав:Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.


Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.

Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28

  freeze написав:
  ЛАД написав:Где Вы увидели изменение правил?
Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".
Ночью давал ссылки на FDA, CDC.


Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.

Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.

Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35

  ЛАД написав:
  andrein написав:От вакцины Била Гейтса будет на пол-шестого. :)


https://religions.unian.ua/m/religinoss ... eniya.html
2013 год
.....

Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив. :)
Цитата из ссылки:
снижением численности населения, или другими словами — евгеники.

Очень интересное определение евгеники. :)
Впрочем, не удивительно для статьи
По материалам: kinopoisk.me

Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации! :lol:

На операцию Event 201 нужно смотреть ширше, а к людям относиться помягче. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:38

  ЛАД написав:Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.


Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.
Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55

Википедия.

В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического коронавируса, передаваемого сначала от летучих мышей к свиньям и далее к человеку. Очагом инфекции признавались фермы Бразилии. В человеческой популяции заражение осуществлялось воздушно-капельным путём, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Туристы переносят болезнь через океаны. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен иммунитет. Гипотетический вирус должен быть похож на вирус гриппа или ОРВИ. За 18 месяцев он должен уничтожить 65 миллионов человек по всему миру[5]. Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина или пока не будет заражено 80—90 % населения планеты. С этого момента она, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием. При этом мировая экономика рухнет на 11 %[1].

Случайность ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:04

  freeze написав:
  ЛАД написав:Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.


Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.
Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.

Про оспу забыли ещё.

Способность вирусов вызывать опустошительные эпидемии среди людей порождает беспокойство, что вирусы могут использоваться как биологическое оружие. Дополнительные опасения вызвало успешное воссоздание вредоносного вируса испанского гриппа в лаборатории[270]. Другим примером может служить вирус оспы. Он на всём протяжении истории опустошал множество стран вплоть до его окончательного искоренения. Официально образцы вируса оспы хранятся лишь в двух местах в мире — в двух лабораториях в России и США[271]. Опасения, что он может быть использован как оружие, не совсем беспочвенны[271]; вакцина против оспы иногда имеет тяжёлые побочные эффекты — в последние годы до официально объявленного искоренения вируса больше людей серьёзно заболели из-за вакцины, чем от вируса[272], поэтому вакцинация против оспы больше не практикуется повсеместно[273]. По этой причине большая часть современного населения Земли практически не имеет устойчивости к оспе[271].


Многие вирусы могут быть получены de novo, то есть с нуля, а первый искусственный вирус был получен в 2002 году[35]. Несмотря на некоторые неправильные трактовки, при этом синтезируется не сам вирус как таковой, а его геномная ДНК (в случае ДНК-вирусов) или комплементарная копия ДНК его генома (в случае РНК-вирусов). У вирусов многих семейств искусственная ДНК или РНК (последняя получается путём обратной транскрипции синтетической комплементарной ДНК), будучи введённой в клетку, проявляет инфекционные свойства. Иными словами, они содержат всю необходимую информацию для образования новых вирусов. Эту технологию в настоящее время используют для разработки вакцин нового типа[268]. Возможность создавать искусственные вирусы имеет далеко идущие последствия, поскольку вирус не может вымереть, пока известна его геномная последовательность и имеются чувствительные к нему клетки. В наши дни полные геномные последовательности 2408 различных вирусов (в том числе оспы) находятся в публичном доступе в онлайн-базе данных, поддерживаемой Национальными институтами здравоохранения США[269].

PS
Теоретически любой грамотный ботаник может конец света сделать
:)

Если кто-то надумал уже выйти в окно, то винить во всем Википедию. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:17

  andrein написав:Про оспу забыли ещё.


Почему забыл ? Против оспы есть эффективная утверждённая ВОЗ вакцина, просто она сейчас не используется, поскольку оспа считается первой инфекционной болезнью полностью исчезнувшей благодаря вакцинации.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тыщи польских водителей застряли в Великобритании и не могут вернутся домой на рождество (для поляков это важно, почти или даже более чем для нас Новый год)
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/P ... iowalo-MSZ

А всё из-за очередного обострения коронои у французских властей.

П.С.
К слову, был сегодня в кино, там как раз трейлер крутили для тех кто б хотел тех водитлей сжечь напалмом, а рейсы из Британии сбивать Буком :mrgreen:
Mind the gap.
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