Додано: Чет 24 гру, 2020 18:04

freeze написав: ЛАД написав: Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях. Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.



Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.

Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан. Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.

Про оспу забыли ещё.Способность вирусов вызывать опустошительные эпидемии среди людей порождает беспокойство, что вирусы могут использоваться как биологическое оружие. Дополнительные опасения вызвало успешное воссоздание вредоносного вируса испанского гриппа в лаборатории[270]. Другим примером может служить вирус оспы. Он на всём протяжении истории опустошал множество стран вплоть до его окончательного искоренения. Официально образцы вируса оспы хранятся лишь в двух местах в мире — в двух лабораториях в России и США[271]. Опасения, что он может быть использован как оружие, не совсем беспочвенны[271]; вакцина против оспы иногда имеет тяжёлые побочные эффекты — в последние годы до официально объявленного искоренения вируса больше людей серьёзно заболели из-за вакцины, чем от вируса[272], поэтому вакцинация против оспы больше не практикуется повсеместно[273]. По этой причине большая часть современного населения Земли практически не имеет устойчивости к оспе[271].Многие вирусы могут быть получены de novo, то есть с нуля, а первый искусственный вирус был получен в 2002 году[35]. Несмотря на некоторые неправильные трактовки, при этом синтезируется не сам вирус как таковой, а его геномная ДНК (в случае ДНК-вирусов) или комплементарная копия ДНК его генома (в случае РНК-вирусов). У вирусов многих семейств искусственная ДНК или РНК (последняя получается путём обратной транскрипции синтетической комплементарной ДНК), будучи введённой в клетку, проявляет инфекционные свойства. Иными словами, они содержат всю необходимую информацию для образования новых вирусов. Эту технологию в настоящее время используют для разработки вакцин нового типа[268]. Возможность создавать искусственные вирусы имеет далеко идущие последствия, поскольку вирус не может вымереть, пока известна его геномная последовательность и имеются чувствительные к нему клетки. В наши дни полные геномные последовательности 2408 различных вирусов (в том числе оспы) находятся в публичном доступе в онлайн-базе данных, поддерживаемой Национальными институтами здравоохранения США[269].PSТеоретически любой грамотный ботаник может конец света сделатьЕсли кто-то надумал уже выйти в окно, то винить во всем Википедию.