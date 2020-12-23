Він іншого злякався:
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Він іншого злякався:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:00
Жаль, что на полшестого не было у родителей некоторых дописувачив.
Цитата из ссылки:
Очень интересное определение евгеники.
Впрочем, не удивительно для статьи
Исключительно авторитетный источник по вопросам евгеники и вакцинации!
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:15
Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))
Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.
Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.
Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28
Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35
На операцию Event 201 нужно смотреть ширше, а к людям относиться помягче.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:38
Любая новая болезнь с возможной летальностью будет трактоваться по аналогии, это очевидно.
Кроме того в мире практически не осталось, что вакцинировать. Вакцины за редким исключением используются для болезней с некоторой летальностью. Уже почти все такие болезни для которых рентабельно делать вакцины охвачены вакцинами. Остались по памяти ВИЧ и гепатит С, которые не могут побороть вакцинами, остальные болезни уж слишком редки, чтобы для них рентабельно запускать процесс вакцинации, или летальность от них крайне редка. Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55
Википедия.
В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического коронавируса, передаваемого сначала от летучих мышей к свиньям и далее к человеку. Очагом инфекции признавались фермы Бразилии. В человеческой популяции заражение осуществлялось воздушно-капельным путём, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Туристы переносят болезнь через океаны. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен иммунитет. Гипотетический вирус должен быть похож на вирус гриппа или ОРВИ. За 18 месяцев он должен уничтожить 65 миллионов человек по всему миру[5]. Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина или пока не будет заражено 80—90 % населения планеты. С этого момента она, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием. При этом мировая экономика рухнет на 11 %[1].
Случайность ?
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:04
Про оспу забыли ещё.
Способность вирусов вызывать опустошительные эпидемии среди людей порождает беспокойство, что вирусы могут использоваться как биологическое оружие. Дополнительные опасения вызвало успешное воссоздание вредоносного вируса испанского гриппа в лаборатории[270]. Другим примером может служить вирус оспы. Он на всём протяжении истории опустошал множество стран вплоть до его окончательного искоренения. Официально образцы вируса оспы хранятся лишь в двух местах в мире — в двух лабораториях в России и США[271]. Опасения, что он может быть использован как оружие, не совсем беспочвенны[271]; вакцина против оспы иногда имеет тяжёлые побочные эффекты — в последние годы до официально объявленного искоренения вируса больше людей серьёзно заболели из-за вакцины, чем от вируса[272], поэтому вакцинация против оспы больше не практикуется повсеместно[273]. По этой причине большая часть современного населения Земли практически не имеет устойчивости к оспе[271].
Многие вирусы могут быть получены de novo, то есть с нуля, а первый искусственный вирус был получен в 2002 году[35]. Несмотря на некоторые неправильные трактовки, при этом синтезируется не сам вирус как таковой, а его геномная ДНК (в случае ДНК-вирусов) или комплементарная копия ДНК его генома (в случае РНК-вирусов). У вирусов многих семейств искусственная ДНК или РНК (последняя получается путём обратной транскрипции синтетической комплементарной ДНК), будучи введённой в клетку, проявляет инфекционные свойства. Иными словами, они содержат всю необходимую информацию для образования новых вирусов. Эту технологию в настоящее время используют для разработки вакцин нового типа[268]. Возможность создавать искусственные вирусы имеет далеко идущие последствия, поскольку вирус не может вымереть, пока известна его геномная последовательность и имеются чувствительные к нему клетки. В наши дни полные геномные последовательности 2408 различных вирусов (в том числе оспы) находятся в публичном доступе в онлайн-базе данных, поддерживаемой Национальными институтами здравоохранения США[269].
PS
Теоретически любой грамотный ботаник может конец света сделать
Если кто-то надумал уже выйти в окно, то винить во всем Википедию.
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:17
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тыщи польских водителей застряли в Великобритании и не могут вернутся домой на рождество (для поляков это важно, почти или даже более чем для нас Новый год)
А всё из-за очередного обострения коронои у французских властей.
П.С.
К слову, был сегодня в кино, там как раз трейлер крутили для тех кто б хотел тех водитлей сжечь напалмом, а рейсы из Британии сбивать Буком
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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