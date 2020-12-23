ЛАД написав:Где Вы увидели изменение правил? Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)". Ночью давал ссылки на FDA, CDC.
Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения ))) Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.
Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам. Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.
До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек.
Ukrainian написав:Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.
До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек.
Ну навіть американцям це оптимізму не додасть хоча вони і перші в черзі (CNN)More than 1 million people have received their first shot of a Covid-19 vaccine, but an influential coronavirus model projects the US death toll will climb well over a half million, topping 567,000 by April 1.
The latest projection from the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation notes that number could explode further to 731,000 by April 1 if states ease mandates aimed at containing the novel coronavirus.
Поки що про вакциновано лише мільйон американців при планах вакцинувати 20 млн до кінця року. Думаєте встигнуть? Сумніваюсь Dec 23 (Reuters) - Millions of COVID-19 vaccines are sitting unused in U.S. hospitals and elsewhere a week into the massive inoculation campaign, putting the government’s target for 20 million vaccinations this month in doubt.
As of Wednesday morning, only 1 million shots of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine had been given, about one-third of the first shipment sent last week.
Потім ще буде друга доза і там теж буде хаос
До квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.
До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек.
Ну навіть американцям це оптимізму не додасть хоча вони і перші в черзі (CNN)More than 1 million people have received their first shot of a Covid-19 vaccine, but an influential coronavirus model projects the US death toll will climb well over a half million, topping 567,000 by April 1.
The latest projection from the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation notes that number could explode further to 731,000 by April 1 if states ease mandates aimed at containing the novel coronavirus.
Поки що про вакциновано лише мільйон американців при планах вакцинувати 20 млн до кінця року. Думаєте встигнуть? Сумніваюсь Dec 23 (Reuters) - Millions of COVID-19 vaccines are sitting unused in U.S. hospitals and elsewhere a week into the massive inoculation campaign, putting the government’s target for 20 million vaccinations this month in doubt.
As of Wednesday morning, only 1 million shots of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine had been given, about one-third of the first shipment sent last week.
Потім ще буде друга доза і там теж буде хаос
До квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці
2014 год В американском сегменте интернета обсуждается ( http://www.abovetopsecret.com/forum/thread321952/pg1 ) странное приобретение правительства США. Недалеко от г. Атланта в штате Джорджия обнаружены закупленные правительством США гробы в количестве до 1000000 (миллиона) штук. Сайт изготовителя гробов http://polyguardvaults.com/index.cfm?id=9 . Фирма изготовителя подтвердила, что эти гробы - заказ правительства США. Гробы изготовлены из пластика и каждый рассчитан на 4х человек.
эта тема периодически возникает у общественности и также тщательно гасится властями США без всякого внятного объяснения самого факта
ЛАД написав:Где Вы увидели изменение правил? Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)". Ночью давал ссылки на FDA, CDC.
Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения ))) Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.
Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам. Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.
Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.
При этом безопасность короны, как я понимаю, кем-то доказана? И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая?