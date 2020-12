Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Чет 24 гру, 2020 18:40 freeze написав: ЛАД написав: Где Вы увидели изменение правил?

Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".

Ночью давал ссылки на FDA, CDC.

Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".

Ночью давал ссылки на FDA, CDC. Где Вы увидели изменение правил?Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".Ночью давал ссылки на FDA, CDC.



Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))

Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.



Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.

Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик. Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.

Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б'є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Додано: Чет 24 гру, 2020 18:45 Ukrainian написав: Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б'є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.

До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек. freeze



До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек. До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19624 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4693 раз. Подякували: 7445 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 18:55 freeze написав: Ukrainian написав: Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери. Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.



До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек. До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек.

Ну навіть американцям це оптимізму не додасть хоча вони і перші в черзі

(CNN)More than 1 million people have received their first shot of a Covid-19 vaccine, but an influential coronavirus model projects the US death toll will climb well over a half million, topping 567,000 by April 1.



The latest projection from the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation notes that number could explode further to 731,000 by April 1 if states ease mandates aimed at containing the novel coronavirus.



Поки що про вакциновано лише мільйон американців при планах вакцинувати 20 млн до кінця року. Думаєте встигнуть? Сумніваюсь

Dec 23 (Reuters) - Millions of COVID-19 vaccines are sitting unused in U.S. hospitals and elsewhere a week into the massive inoculation campaign, putting the government’s target for 20 million vaccinations this month in doubt.



As of Wednesday morning, only 1 million shots of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine had been given, about one-third of the first shipment sent last week.



Потім ще буде друга доза і там теж буде хаос



До квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці Ну навіть американцям це оптимізму не додасть хоча вони і перші в черзі(CNN)More than 1 million people have received their first shot of a Covid-19 vaccine, but an influential coronavirus model projects the US death toll will climb well over a half million, topping 567,000 by April 1.The latest projection from the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation notes that number could explode further to 731,000 by April 1 if states ease mandates aimed at containing the novel coronavirus.Поки що про вакциновано лише мільйон американців при планах вакцинувати 20 млн до кінця року. Думаєте встигнуть? СумніваюсьDec 23 (Reuters) - Millions of COVID-19 vaccines are sitting unused in U.S. hospitals and elsewhere a week into the massive inoculation campaign, putting the government’s target for 20 million vaccinations this month in doubt.As of Wednesday morning, only 1 million shots of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine had been given, about one-third of the first shipment sent last week.Потім ще буде друга доза і там теж буде хаосДо квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9414 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 657 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 19:06 Ukrainian написав: freeze написав: Ukrainian написав: Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери. Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.



До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек. До конца этого года прогнозно будет вакцинировано 10 миллионов человек, в следующем году оценивают свыше полумиллиарда человек.

Ну навіть американцям це оптимізму не додасть хоча вони і перші в черзі

(CNN)More than 1 million people have received their first shot of a Covid-19 vaccine, but an influential coronavirus model projects the US death toll will climb well over a half million, topping 567,000 by April 1.



The latest projection from the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation notes that number could explode further to 731,000 by April 1 if states ease mandates aimed at containing the novel coronavirus.



Поки що про вакциновано лише мільйон американців при планах вакцинувати 20 млн до кінця року. Думаєте встигнуть? Сумніваюсь

Dec 23 (Reuters) - Millions of COVID-19 vaccines are sitting unused in U.S. hospitals and elsewhere a week into the massive inoculation campaign, putting the government’s target for 20 million vaccinations this month in doubt.



As of Wednesday morning, only 1 million shots of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine had been given, about one-third of the first shipment sent last week.



Потім ще буде друга доза і там теж буде хаос



До квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці Ну навіть американцям це оптимізму не додасть хоча вони і перші в черзі(CNN)More than 1 million people have received their first shot of a Covid-19 vaccine, but an influential coronavirus model projects the US death toll will climb well over a half million, topping 567,000 by April 1.The latest projection from the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation notes that number could explode further to 731,000 by April 1 if states ease mandates aimed at containing the novel coronavirus.Поки що про вакциновано лише мільйон американців при планах вакцинувати 20 млн до кінця року. Думаєте встигнуть? СумніваюсьDec 23 (Reuters) - Millions of COVID-19 vaccines are sitting unused in U.S. hospitals and elsewhere a week into the massive inoculation campaign, putting the government’s target for 20 million vaccinations this month in doubt.As of Wednesday morning, only 1 million shots of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine had been given, about one-third of the first shipment sent last week.Потім ще буде друга доза і там теж буде хаосДо квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці

2014 год

В американском сегменте интернета обсуждается (

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread321952/pg1

) странное приобретение правительства США.

Недалеко от г. Атланта в штате Джорджия обнаружены закупленные правительством США гробы в количестве до 1000000 (миллиона) штук. Сайт изготовителя гробов

http://polyguardvaults.com/index.cfm?id=9

.

Фирма изготовителя подтвердила, что эти гробы - заказ правительства США. Гробы изготовлены из пластика и каждый рассчитан на 4х человек.



2014 год

В американском сегменте интернета обсуждается () странное приобретение правительства США.

Недалеко от г. Атланта в штате Джорджия обнаружены закупленные правительством США гробы в количестве до 1000000 (миллиона) штук. Сайт изготовителя гробов

Фирма изготовителя подтвердила, что эти гробы - заказ правительства США. Гробы изготовлены из пластика и каждый рассчитан на 4х человек.

эта тема периодически возникает у общественности и также тщательно гасится властями США без всякого внятного объяснения самого факта andrein

Додано: Чет 24 гру, 2020 19:24 freeze написав: _Mykola_ написав: В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.

Да, это точно.

У меня за прошедшую неделю заболели семь знакомых причём в разных семьях, с учётом того, что до октября месяца я не знал лично ни одного коронавирусника, многовато сейчас стало.

Чем болеют?

Если корона - то какая версия? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234



Да, это точно.

У меня за прошедшую неделю заболели семь знакомых причём в разных семьях, с учётом того, что до октября месяца я не знал лично ни одного коронавирусника, многовато сейчас стало. Да, это точно.У меня за прошедшую неделю заболели семь знакомых причём в разных семьях, с учётом того, что до октября месяца я не знал лично ни одного коронавирусника, многовато сейчас стало.

Чем болеют?

Если корона - то какая версия? Чем болеют?Если корона - то какая версия? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Додано: Чет 24 гру, 2020 20:14 Экология этим летом реально лучше стала. Два месяца на пляже под солнцем и не разу не сгорел, а в прошлом году сгорал за пару часов на солнце. Озон походу мощный стал. andrein

Додано: Чет 24 гру, 2020 20:37 freeze написав: ЛАД написав: Насколько понял формулировка "Разрешение на применение" была и раньше и используется в экстренных случаях.

... Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.

А что эбола? -- в том же 19-м как раз на ней ускоренные процедуры регистрации/допуска и отрабатывали -- rVSV-ZEBOV. _hunter



... Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан. ... Плюс Эбола - как только пойдёт серъезная вспышка, тоже будет ускоренная процедура, механизм отработан.

А что эбола? -- в том же 19-м как раз на ней ускоренные процедуры регистрации/допуска и отрабатывали -- rVSV-ZEBOV. А что эбола? -- в том же 19-м как раз на ней ускоренные процедуры регистрации/допуска и отрабатывали -- rVSV-ZEBOV. _hunter Повідомлень: 3290 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 20:46 Ukrainian написав: freeze написав: ЛАД написав: Где Вы увидели изменение правил?

Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".

Ночью давал ссылки на FDA, CDC. Где Вы увидели изменение правил?Амерские вакцины не одобрены, а получили "РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)".Ночью давал ссылки на FDA, CDC.



Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))

Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.



Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.

Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик. Как где ? Вот даже в Вашей цитата сильнейшие изменения )))Даже слово Правила уважаемые организации заменили на Разрешение на применение.Можно не сомневаться, что следующие вакцины, изобретённые от какого-нибудь крысиного, мышиного или обезъянего вируса будут также разрешены на использование подобно нынешним коронавирусным вакцинам.Мир уже никогда не станет прежним, как сказал какой-то классик.

Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери. Вакцини експериментальні і зараз проводять масштабні досліди на широких групах населення. Достеменно їх безпечність та ефективність незнає ніхто, незважаючи на те що професура б’є себе кулаками в груди а політики показово «вакцинуються» на камери.

При этом безопасность короны, как я понимаю, кем-то доказана?

Додано: Чет 24 гру, 2020 22:39 Ukrainian написав: .....

Потім ще буде друга доза і там теж буде хаос

До квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці

Учитывая, что на сегодня уже 335 тыс., цифра в полмиллиона к 1 апреля вполне реальна. И что?

А сходу организовать массовую вакцинацию всего населения, естественно, непросто. Постепенно более-менее наладят. ЛАД 2

.....

Потім ще буде друга доза і там теж буде хаос



До квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці .....Потім ще буде друга доза і там теж буде хаосДо квітня більше півмільйона смертей тільки в Америці

Учитывая, что на сегодня уже 335 тыс., цифра в полмиллиона к 1 апреля вполне реальна. И что?



Додано: Чет 24 гру, 2020 22:43 _hunter написав: .....

И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая?

Американские вакцины не из "трупиков" короны. ЛАД 2

И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая? .....И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая?

