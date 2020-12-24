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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2497249824992500

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Если корона - то какая версия?

SARS-COV-2.12.8920.UA.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.

Тоесть когда я летом и осенью говорил что у нас никакой эпидемии нет, а весной так и подавно небыло - я .... внезапно! ... был прав? :mrgreen:

К слову, не помню писал ли уже об этом или нет. Недавно повторился случай с умершим в скорой, и да опять в Харькове, только в этот раз умер человек с которым я хоть немного знаком. Умер ли он именно от короны? Нет, как и в прошлый раз умер он потому что скорая моталась между больницами и человек умер просто в машине. А поскольку человек был ни Гепа-наперсточник то и врачам и прокуратуре и прочим насрать.

Но такая смерть - она что, стала хотя бы следствием борьбы с короной? И тут сомневаюсь в связи - просто отечественная гос. медицина как не умела лечить и спасать так и продолжает неуметь не смотря на всю эту потешную компанию по борьюе с вирусом.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:14

Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".

Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 01:16

andrein
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