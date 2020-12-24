SARS-COV-2.12.8920.UA.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 22:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тоесть когда я летом и осенью говорил что у нас никакой эпидемии нет, а весной так и подавно небыло - я .... внезапно! ... был прав?
К слову, не помню писал ли уже об этом или нет. Недавно повторился случай с умершим в скорой, и да опять в Харькове, только в этот раз умер человек с которым я хоть немного знаком. Умер ли он именно от короны? Нет, как и в прошлый раз умер он потому что скорая моталась между больницами и человек умер просто в машине. А поскольку человек был ни Гепа-наперсточник то и врачам и прокуратуре и прочим насрать.
Но такая смерть - она что, стала хотя бы следствием борьбы с короной? И тут сомневаюсь в связи - просто отечественная гос. медицина как не умела лечить и спасать так и продолжает неуметь не смотря на всю эту потешную компанию по борьюе с вирусом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:14
Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.
"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".
Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:20
Якщо це дійсно так, і не є маніпуляцією - то згадуємо, що 3-4 роки тому зник літак з китайськими вірусологами в Малайзії...
Зазвичай після катастрофи ліката зразу ж знаходяться якісь сліди, частини і трупи. В випадку того літака аж через 2 роки десь в Індійському океані знайшли якусь частину крила чи фюзеляжа. І більше нічого.
Просто сопоставляючи факти можна зробити висновок, що літак був викраден, ті вірусологи до сих пір живі і працюють на когось, роблячи бойові віруси.
Які ми всі з вами маємо "щастя" спостерігати....
Тому всі сидять по домам і маса обмежень на пересування ... поки влада щось робить - вакцини, відстежуючи атакуючих і тримаючи світ в спокої.
зі. Які цілі в тієї групи, яка запустила ці віруси? Можливо просто знищення людства?
Хто знає...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:25
Ну это я на случай, если человек ГМО и прочим РНК не доверяет: высокие технологии, все такое. Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом.
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