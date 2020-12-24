SARS-COV-2.12.8920.UA.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тоесть когда я летом и осенью говорил что у нас никакой эпидемии нет, а весной так и подавно небыло - я .... внезапно! ... был прав?
К слову, не помню писал ли уже об этом или нет. Недавно повторился случай с умершим в скорой, и да опять в Харькове, только в этот раз умер человек с которым я хоть немного знаком. Умер ли он именно от короны? Нет, как и в прошлый раз умер он потому что скорая моталась между больницами и человек умер просто в машине. А поскольку человек был ни Гепа-наперсточник то и врачам и прокуратуре и прочим насрать.
Но такая смерть - она что, стала хотя бы следствием борьбы с короной? И тут сомневаюсь в связи - просто отечественная гос. медицина как не умела лечить и спасать так и продолжает неуметь не смотря на всю эту потешную компанию по борьюе с вирусом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:14
Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.
"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".
Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:20
Якщо це дійсно так, і не є маніпуляцією - то згадуємо, що 3-4 роки тому зник літак з китайськими вірусологами в Малайзії...
Зазвичай після катастрофи ліката зразу ж знаходяться якісь сліди, частини і трупи. В випадку того літака аж через 2 роки десь в Індійському океані знайшли якусь частину крила чи фюзеляжа. І більше нічого.
Просто сопоставляючи факти можна зробити висновок, що літак був викраден, ті вірусологи до сих пір живі і працюють на когось, роблячи бойові віруси.
Які ми всі з вами маємо "щастя" спостерігати....
Тому всі сидять по домам і маса обмежень на пересування ... поки влада щось робить - вакцини, відстежуючи атакуючих і тримаючи світ в спокої.
зі. Які цілі в тієї групи, яка запустила ці віруси? Можливо просто знищення людства?
Хто знає...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:25
Ну это я на случай, если человек ГМО и прочим РНК не доверяет: высокие технологии, все такое. Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:05
Да, конечно, забавное наблюдение, часть людей - антипрививочники - боятся ушедшего из жизни вируса (в инактивированной вакцине) или даже его неживых осколочков(как в пептидной или векторных вакцинах) больше, чем живого, вполне боеспособного жизнеспособного вируса, который нацелен просто на то, чтобы нанести им урон.
Боятся следов формальдегида в мизернейшем количестве в каких-то вакцинах и не боятся находится в комнате с мебелью из ДСП, которая, особенно когда новая, просто воняет формальдегидом, во многих видах ламината есть формальдегид, который годами травит антипрививочников, но им по фиг, зато они потеют от страха при виде вакцины.
Панически боятся каких-то микродоз алюминия, и годами едят алюминий из пошкрябаной тефлоновой посуды или безбоязненно прямо глотают внутрь суперпопулярные препараты против изжоги на основе соединений алюминия.
|