Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2497249824992500 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: Чет 24 гру, 2020 22:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Если корона - то какая версия? Если корона - то какая версия?

SARS-COV-2.12.8920.UA. SARS-COV-2.12.8920.UA.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2441 З нами з: 06.08.19 Подякував: 590 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 23:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире _Mykola_ написав: В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было. В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.

Тоесть когда я летом и осенью говорил что у нас никакой эпидемии нет, а весной так и подавно небыло - я .... внезапно! ... был прав?



К слову, не помню писал ли уже об этом или нет. Недавно повторился случай с умершим в скорой, и да опять в Харькове, только в этот раз умер человек с которым я хоть немного знаком. Умер ли он именно от короны? Нет, как и в прошлый раз умер он потому что скорая моталась между больницами и человек умер просто в машине. А поскольку человек был ни Гепа-наперсточник то и врачам и прокуратуре и прочим насрать.



Но такая смерть - она что, стала хотя бы следствием борьбы с короной? И тут сомневаюсь в связи - просто отечественная гос. медицина как не умела лечить и спасать так и продолжает неуметь не смотря на всю эту потешную компанию по борьюе с вирусом. Тоесть когда я летом и осенью говорил что у нас никакой эпидемии нет, а весной так и подавно небыло - я .... внезапно! ... был прав?К слову, не помню писал ли уже об этом или нет. Недавно повторился случай с умершим в скорой, и да опять в Харькове, только в этот раз умер человек с которым я хоть немного знаком. Умер ли он именно от короны? Нет, как и в прошлый раз умер он потому что скорая моталась между больницами и человек умер просто в машине. А поскольку человек был ни Гепа-наперсточник то и врачам и прокуратуре и прочим насрать.Но такая смерть - она что, стала хотя бы следствием борьбы с короной? И тут сомневаюсь в связи - просто отечественная гос. медицина как не умела лечить и спасать так и продолжает неуметь не смотря на всю эту потешную компанию по борьюе с вирусом.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2441 З нами з: 06.08.19 Подякував: 590 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:14 Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.



"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".



Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей. andrein

Повідомлень: 944 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:20 andrein написав: Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.



"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".



Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей. Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2,Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей., - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.

Якщо це дійсно так, і не є маніпуляцією - то згадуємо, що 3-4 роки тому зник літак з китайськими вірусологами в Малайзії...



Зазвичай після катастрофи ліката зразу ж знаходяться якісь сліди, частини і трупи. В випадку того літака аж через 2 роки десь в Індійському океані знайшли якусь частину крила чи фюзеляжа. І більше нічого.



Просто сопоставляючи факти можна зробити висновок, що літак був викраден, ті вірусологи до сих пір живі і працюють на когось, роблячи бойові віруси.

Які ми всі з вами маємо "щастя" спостерігати....



Тому всі сидять по домам і маса обмежень на пересування ... поки влада щось робить - вакцини, відстежуючи атакуючих і тримаючи світ в спокої.



зі. Які цілі в тієї групи, яка запустила ці віруси? Можливо просто знищення людства?

Хто знає... Якщо це дійсно так, і не є маніпуляцією - то згадуємо, що 3-4 роки тому зник літак з китайськими вірусологами в Малайзії...Зазвичай після катастрофи ліката зразу ж знаходяться якісь сліди, частини і трупи. В випадку того літака аж через 2 роки десь в Індійському океані знайшли якусь частину крила чи фюзеляжа. І більше нічого.Просто сопоставляючи факти можна зробити висновок, що літак був викраден, ті вірусологи до сих пір живі і працюють на когось, роблячи бойові віруси.Які ми всі з вами маємо "щастя" спостерігати....Тому всі сидять по домам і маса обмежень на пересування ... поки влада щось робить - вакцини, відстежуючи атакуючих і тримаючи світ в спокої.зі. Які цілі в тієї групи, яка запустила ці віруси? Можливо просто знищення людства?Хто знає... change_pm Повідомлень: 2691 З нами з: 03.02.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:25 ЛАД написав: _hunter написав: .....

И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая? .....И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая?

Американские вакцины не из "трупиков" короны. Американские вакцины не из "трупиков" короны.

Ну это я на случай, если человек ГМО и прочим РНК не доверяет: высокие технологии, все такое. Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом. Ну это я на случай, если человек ГМО и прочим РНК не доверяет: высокие технологии, все такое. Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом. _hunter Повідомлень: 3293 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:05 _hunter написав: Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом. Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом.



Да, конечно, забавное наблюдение, часть людей - антипрививочники - боятся ушедшего из жизни вируса (в инактивированной вакцине) или даже его неживых осколочков(как в пептидной или векторных вакцинах) больше, чем живого, вполне боеспособного жизнеспособного вируса, который нацелен просто на то, чтобы нанести им урон.

Боятся следов формальдегида в мизернейшем количестве в каких-то вакцинах и не боятся находится в комнате с мебелью из ДСП, которая, особенно когда новая, просто воняет формальдегидом, во многих видах ламината есть формальдегид, который годами травит антипрививочников, но им по фиг, зато они потеют от страха при виде вакцины.

Панически боятся каких-то микродоз алюминия, и годами едят алюминий из пошкрябаной тефлоновой посуды или безбоязненно прямо глотают внутрь суперпопулярные препараты против изжоги на основе соединений алюминия. Да, конечно, забавное наблюдение, часть людей - антипрививочники - боятся ушедшего из жизни вируса (в инактивированной вакцине) или даже его неживых осколочков(как в пептидной или векторных вакцинах) больше, чем живого, вполне боеспособного жизнеспособного вируса, который нацелен просто на то, чтобы нанести им урон.Боятся следов формальдегида в мизернейшем количестве в каких-то вакцинах и не боятся находится в комнате с мебелью из ДСП, которая, особенно когда новая, просто воняет формальдегидом, во многих видах ламината есть формальдегид, который годами травит антипрививочников, но им по фиг, зато они потеют от страха при виде вакцины.Панически боятся каких-то микродоз алюминия, и годами едят алюминий из пошкрябаной тефлоновой посуды или безбоязненно прямо глотают внутрь суперпопулярные препараты против изжоги на основе соединений алюминия. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19625 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4693 раз. Подякували: 7445 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2497249824992500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: rasmus і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 733 , 734 , 735

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7341 1705727

ЛОБ Чет 24 гру, 2020 11:11