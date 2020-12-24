RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2498249925002501>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Если корона - то какая версия?

SARS-COV-2.12.8920.UA.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 06.08.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:В ближайшем окружении болеет очень много, такого еще месяц назад не было.

Тоесть когда я летом и осенью говорил что у нас никакой эпидемии нет, а весной так и подавно небыло - я .... внезапно! ... был прав? :mrgreen:

К слову, не помню писал ли уже об этом или нет. Недавно повторился случай с умершим в скорой, и да опять в Харькове, только в этот раз умер человек с которым я хоть немного знаком. Умер ли он именно от короны? Нет, как и в прошлый раз умер он потому что скорая моталась между больницами и человек умер просто в машине. А поскольку человек был ни Гепа-наперсточник то и врачам и прокуратуре и прочим насрать.

Но такая смерть - она что, стала хотя бы следствием борьбы с короной? И тут сомневаюсь в связи - просто отечественная гос. медицина как не умела лечить и спасать так и продолжает неуметь не смотря на всю эту потешную компанию по борьюе с вирусом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 06.08.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:14

Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".

Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 946
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:20

  andrein написав:Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".

Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.

Якщо це дійсно так, і не є маніпуляцією - то згадуємо, що 3-4 роки тому зник літак з китайськими вірусологами в Малайзії...

Зазвичай після катастрофи ліката зразу ж знаходяться якісь сліди, частини і трупи. В випадку того літака аж через 2 роки десь в Індійському океані знайшли якусь частину крила чи фюзеляжа. І більше нічого.

Просто сопоставляючи факти можна зробити висновок, що літак був викраден, ті вірусологи до сих пір живі і працюють на когось, роблячи бойові віруси.
Які ми всі з вами маємо "щастя" спостерігати....

Тому всі сидять по домам і маса обмежень на пересування ... поки влада щось робить - вакцини, відстежуючи атакуючих і тримаючи світ в спокої.

зі. Які цілі в тієї групи, яка запустила ці віруси? Можливо просто знищення людства?
Хто знає...
change_pm
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
И почему, интересно, вакцина из "трупиков" короны менее безопасна чем эта же корона, но живая?

Американские вакцины не из "трупиков" короны.

Ну это я на случай, если человек ГМО и прочим РНК не доверяет: высокие технологии, все такое. Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом.
_hunter
 
Повідомлень: 3293
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:05

  _hunter написав:Есть вакцины без всего этого колдунства -- с тем же самым абсолютно безопасным вирусом.


Да, конечно, забавное наблюдение, часть людей - антипрививочники - боятся ушедшего из жизни вируса (в инактивированной вакцине) или даже его неживых осколочков(как в пептидной или векторных вакцинах) больше, чем живого, вполне боеспособного жизнеспособного вируса, который нацелен просто на то, чтобы нанести им урон.
Боятся следов формальдегида в мизернейшем количестве в каких-то вакцинах и не боятся находится в комнате с мебелью из ДСП, которая, особенно когда новая, просто воняет формальдегидом, во многих видах ламината есть формальдегид, который годами травит антипрививочников, но им по фиг, зато они потеют от страха при виде вакцины.
Панически боятся каких-то микродоз алюминия, и годами едят алюминий из пошкрябаной тефлоновой посуды или безбоязненно прямо глотают внутрь суперпопулярные препараты против изжоги на основе соединений алюминия.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19625
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4693 раз.
Подякували: 7445 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:14

  andrein написав:Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".

Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.

Какая-то странная интерпретация.
Вирус считывает, ищет))

Вирус бьёт по всем "точкам-местам". До которых смог перенестись. Объемно.
Естественно, что там, где слабое, там и достигает результата.

Приспосабливается вирус к иммунсистеме в каждом человеке?
То есть изменяется сам в каждом, специально для каждого.
Сомнительно...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23497
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Какая-то странная интерпретация.
Вирус считывает, ищет))
А ещё поражает скорость исследований. Это у них сколько ушло на такой вывод, месяц или вообще пару недель? Слава "британских учоных".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 06.08.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:41

...Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине будет действовать в назначенные сроки - с 8 до 24 января. Предпосылок для его переноса на данный момент нет.

...по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.

https://www.rbc.ua/rus/news/zhestkiy-karantin-ukraine-budet-deystvovat-1608812452.html
Мне не понятны 2 вещи.
1. Почему Степанов в условиях снижения заболеваемости ковидом настаивает на локдауне? Или сам не верит в оглашаемые им официальные цифры?
2. Почему большинство поддерживает локдаун? Чем это объясняется - липовыми данными опроса или временем его проведения (тогда был быстрый рост заболеваемости)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18035
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4639 раз.
Подякували: 4336 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Или сам не верит в оглашаемые им официальные цифры?


офіційні цифри змухльовані (сильно занижені)
практично цифри як росли так і ростуть!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2498249925002501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, J, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7341 1705752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 11:11
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9104)
25.12.2020 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.