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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2498249925002501

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:56

  detroytred написав:
  andrein написав:....

Какая-то странная интерпретация.
Вирус считывает, ищет))
....
сомнительно.....

Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.
Скорее всего, хайп какого-то журналюги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:05

Я думаю, что короноистерия маскирует экономический тупик. Под корону можно печатать деньги и одновременно контролировать (угнетать) цены на комоды. Просто представьте, чтобы было с экономикой , если вместо взлета цен на акции в 4 раза взлетела бы цена нефти до 400 Долл за баррель и цены на потреб. товары и все остальное. Пришлось бы печатать в 4 раза больше, чем сейчас и постоянная гиперинфляция.
И что самое интересное они не могут не печатать деньги, иначе привет Великая Депрессия .
При нулевых и отрицательных ставках деньги перестали возвращаться в экономику, они копятся где угодно, на счетах, под матрасами, в акциях. А продать товар можно только за новые (напечатанные) деньги.
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 25 гру, 2020 13:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12

Очередной образец весьма сомнительного утверждения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:18

  ЛАД написав:Очередной образец весьма сомнительного утверждения.

Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"
andrein
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