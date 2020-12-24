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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:56
detroytred написав: andrein написав:
....
Какая-то странная интерпретация.
Вирус считывает, ищет))
....
сомнительно.....
Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein
. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.
Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.
Скорее всего, хайп какого-то журналюги.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:05
Я думаю, что короноистерия маскирует экономический тупик. Под корону можно печатать деньги и одновременно контролировать (угнетать) цены на комоды. Просто представьте, чтобы было с экономикой , если вместо взлета цен на акции в 4 раза взлетела бы цена нефти до 400 Долл за баррель и цены на потреб. товары и все остальное. Пришлось бы печатать в 4 раза больше, чем сейчас и постоянная гиперинфляция.
И что самое интересное они не могут не печатать деньги, иначе привет Великая Депрессия .
При нулевых и отрицательных ставках деньги перестали возвращаться в экономику, они копятся где угодно, на счетах, под матрасами, в акциях. А продать товар можно только за новые (напечатанные) деньги.
Востаннє редагувалось andrein
в П'ят 25 гру, 2020 13:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12
Очередной образец весьма сомнительного утверждения.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:18
ЛАД написав:
Очередной образец весьма сомнительного утверждения.
Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"
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andrein
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