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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2498249925002501 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:56 detroytred написав: andrein написав: .... ....

Какая-то странная интерпретация.

Вирус считывает, ищет))

....

сомнительно..... Какая-то странная интерпретация.Вирус считывает, ищет))....сомнительно.....

Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.



Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.

Скорее всего, хайп какого-то журналюги. Сомнительно, как и все остальные сообщения. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.Скорее всего, хайп какого-то журналюги. ЛАД 2 Повідомлень: 18035 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:05 Я думаю, что короноистерия маскирует экономический тупик. Под корону можно печатать деньги и одновременно контролировать (угнетать) цены на комоды. Просто представьте, чтобы было с экономикой , если вместо взлета цен на акции в 4 раза взлетела бы цена нефти до 400 Долл за баррель и цены на потреб. товары и все остальное. Пришлось бы печатать в 4 раза больше, чем сейчас и постоянная гиперинфляция.

И что самое интересное они не могут не печатать деньги, иначе привет Великая Депрессия .

При нулевых и отрицательных ставках деньги перестали возвращаться в экономику, они копятся где угодно, на счетах, под матрасами, в акциях. А продать товар можно только за новые (напечатанные) деньги. Востаннє редагувалось andrein в П'ят 25 гру, 2020 13:20, всього редагувалось 2 разів. andrein

Повідомлень: 947 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12 Очередной образец весьма сомнительного утверждения. ЛАД 2 Повідомлень: 18035 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:18 ЛАД написав: Очередной образец весьма сомнительного утверждения. Очередной образец весьма сомнительного утверждения.

Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"



Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага. Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага. andrein

Повідомлень: 947 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:31

Но для этого нужна максимальная глобализация. Может поэтому Байдена буквально занесли в Белый дом.





По идее, следующий шаг - это введение криптодоллара с отрицательной ставкой и запретом фьючерсной торговли на биржах, иначе через пару-тройку лет все у них пойдет наперекосяк.Но для этого нужна максимальная глобализация. Может поэтому Байдена буквально занесли в Белый дом. andrein

Повідомлень: 947 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2498249925002501 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 24 гру, 2020 11:11