Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:28

andrein написав: ЛАД написав: Очередной образец весьма сомнительного утверждения. Очередной образец весьма сомнительного утверждения.

Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"



Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага. Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага.

, Ваши интересные мысли слишком сложны для понимания большинством на этой ветке, что и продемонстрировано в ответе выше.Коротко и лаконично -, а почему именно, Вам придется додумывать самому.На этой ветке приветствуется, прежде всего, статистика о том, сколько людей заболело, и кто именно из известных людей, и сколько людей при этом умерло, а также когда наступит тот счастливый день, когда можно будет вакцинироваться, о кислороде, компьютерной томографии и, даже, УЗИ легких, и так далее. Короче все то, что не имеет никакого отношения к разделу, в котором находится данная ветка.Кстати, уважаемогоспасает лишь то, что он уединился на отдельной ветке. Например, там он, высказывая свои мысли об экономической ситуации в России, в частности, рассуждая о "Газпроме", дал ссылку на интересного блогера, который в миру оказалсяПри этом, что касается коронавируса,дал прогноз о том, чтозавершится с завершением каденции Трампа. Вот с этой его точкой зрения я полностью не соглашусь, так как Эль-Мюрид считает, чтоготовилось еще демократами при Обаме, а при Трампе это воплощалось в жизнь:Что касается цели, то она четка видна из отношения к, который, похоже, хотят, по крайней мере, взбодрить, если вообще не помножить под ноль:При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, уважаемыйспрашивает на ветке, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.Попробую ответить здесь своим прогнозом, что, вероятно, будет нечто похожее на сказку, когда ее главной героине было позволено собрать подснежники зимой. А именно, как в сентябре 2001 года после, когда доллар кратковременно упал и его можно было купить гораздо дешевле и в Украине.Я думаю, что настоящее прозрение по коронавирусу придет здесь тогда, когда американские родственники некоторых авторов этой ветки, которых уже можно отнести к среднему классу там, почувствуют на себе истинный каток коронавируса. Для этого есть уже предпосылки, поскольку один из канадских авторов этой ветки решил повременить с вакцинацией, которая уже "осчастливила" жителей Канады, и, по-моему, он в этом прав.Наконец,, спасибо Вам за ссылку на, поскольку его теория, в частности, об отрицательных процентных ставках, показалась мне актуальной в современных условиях и на нее следует обратить пристальное внимание.