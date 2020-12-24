Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007. Причём там обсуждение не столь далеко идущее. От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается. Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро.
ЛАД написав:Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007. Причём там обсуждение не столь далеко идущее. От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается. Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро.
Факт остается. Гробы и лагеря были. Чего проще государству объяснить их предназначение без конспирологии. Выдвинуть формальную версию.
Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага.
andrein, Ваши интересные мысли слишком сложны для понимания большинством на этой ветке, что и продемонстрировано в ответе выше. Коротко и лаконично - "очередной образец весьма сомнительного утверждения", а почему именно, Вам придется додумывать самому.
На этой ветке приветствуется, прежде всего, статистика о том, сколько людей заболело, и кто именно из известных людей, и сколько людей при этом умерло, а также когда наступит тот счастливый день, когда можно будет вакцинироваться, о кислороде, компьютерной томографии и, даже, УЗИ легких, и так далее. Короче все то, что не имеет никакого отношения к разделу "Валютный рынок", в котором находится данная ветка.
Кстати, уважаемого Oresta спасает лишь то, что он уединился на отдельной ветке "Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют" . Например, там он, высказывая свои мысли об экономической ситуации в России, в частности, рассуждая о "Газпроме", дал ссылку на интересного блогера Эль-Мюрида, который в миру оказался Анатолием Несмияном: https://el-murid.livejournal.com/
При этом, что касается коронавируса, Orest дал прогноз о том, что "коронавірусне божевілля" завершится с завершением каденции Трампа. Вот с этой его точкой зрения я полностью не соглашусь, так как Эль-Мюрид считает, что "коронавірусне божевілля" готовилось еще демократами при Обаме, а при Трампе это воплощалось в жизнь: https://www.nsk.kp.ru/daily/27117/4198253/
Что касается цели "коронавірусного божевілля", то она четка видна из отношения к среднему классу, который, похоже, хотят, по крайней мере, взбодрить, если вообще не помножить под ноль: https://el-murid.livejournal.com/4626727.html
При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, уважаемый Tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа. Попробую ответить здесь своим прогнозом, что, вероятно, будет нечто похожее на сказку "Двенадцать месяцев", когда ее главной героине было позволено собрать подснежники зимой. А именно, как в сентябре 2001 года после "террористических атак на США", когда доллар кратковременно упал и его можно было купить гораздо дешевле и в Украине.
Я думаю, что настоящее прозрение по коронавирусу придет здесь тогда, когда американские родственники некоторых авторов этой ветки, которых уже можно отнести к среднему классу там, почувствуют на себе истинный каток коронавируса. Для этого есть уже предпосылки, поскольку один из канадских авторов этой ветки решил повременить с вакцинацией, которая уже "осчастливила" жителей Канады, и, по-моему, он в этом прав.
Наконец, andrein, спасибо Вам за ссылку на Сильвио Гезелля, поскольку его теория, в частности, об отрицательных процентных ставках, показалась мне актуальной в современных условиях и на нее следует обратить пристальное внимание.