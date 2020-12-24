Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007. Причём там обсуждение не столь далеко идущее. От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается. Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро.
ЛАД написав:Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007. Причём там обсуждение не столь далеко идущее. От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается. Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро.
Факт остается. Гробы и лагеря были. Чего проще государству объяснить их предназначение без конспирологии. Выдвинуть формальную версию.
Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага.
andrein, Ваши интересные мысли слишком сложны для восприятия большинством на этой ветке, что и продемонстрировано в ответе выше. Коротко и лаконично - "очередной образец весьма сомнительного утверждения", а почему именно, Вам придется додумывать самому.
На этой ветке приветствуется, прежде всего, статистика о том, сколько людей заболело, и кто именно из известных людей, и сколько людей при этом умерло, а также когда наступит тот счастливый день, когда можно будет вакцинироваться, о кислороде, компьютерной томографии и, даже, УЗИ легких, и так далее. Короче все то, что не имеет никакого отношения к разделу "Валютный рынок", в котором находится данная ветка.
Кстати, уважаемого Oresta спасает лишь то, что он уединился на отдельной ветке "Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют" . Например, там он, высказывая свои мысли об экономической ситуации в России, в частности, рассуждая о "Газпроме", дал ссылку на интересного блогера Эль-Мюрида, который в миру оказался Анатолием Несмияном: https://el-murid.livejournal.com/
При этом, что касается коронавируса, Orest дал прогноз о том, что "коронавірусне божевілля" завершится с завершением каденции Трампа. Вот с этой его точкой зрения я полностью не соглашусь, так как Эль-Мюрид считает, что "коронавірусне божевілля" готовилось еще демократами при Обаме, а при Трампе это воплощалось в жизнь: https://www.nsk.kp.ru/daily/27117/4198253/
Что касается цели "коронавірусного божевілля", то она четка видна из отношения к среднему классу, который, похоже, хотят, по крайней мере, взбодрить, если вообще не помножить под ноль: https://el-murid.livejournal.com/4626727.html
При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, уважаемый tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа. Попробую ответить здесь своим прогнозом, что, вероятно, будет нечто похожее на сказку "Двенадцать месяцев", когда ее главной героине было позволено собрать подснежники зимой. А именно, как в сентябре 2001 года после "террористических атак на США", когда доллар кратковременно упал и его можно было купить гораздо дешевле и в Украине.
Я думаю, что настоящее прозрение по коронавирусу придет здесь тогда, когда американские родственники некоторых авторов этой ветки, которых уже можно отнести к среднему классу там, почувствуют на себе истинную цель катка коронавируса. Для этого есть уже предпосылки, поскольку один из канадских авторов этой ветки решил повременить с вакцинацией, которая уже "осчастливила" жителей Канады, и, по-моему, он в этом прав.
Наконец, andrein, отдельное спасибо Вам за ссылку на Сильвио Гезелля, поскольку его теория, в частности, об отрицательных процентных ставках, показалась мне актуальной в современных условиях и на нее следует обратить пристальное внимание.
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 25 гру, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм. Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то. И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор. Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон. Да потому что - коронавирус. Сиди дома, смотри телек.
andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм. Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то. И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор. Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон. Да потому что - коронавирус. Сиди дома, смотри телек.
Что значит нельзя, хоть сегодня вперёд в Египет тест ПЦР и вполне себе новый год. Да и практика всех стран, не только капитализма, говорит что болеют воспалениями лёгких чаще и умирают от этого больше, т.е. уже не копая так глубоко в теории тупика капитализма видно что что-то надо бы сделать что бы остановить смерти среди незащищённых слоев населения с патологиями, которые до этого так не подвергались опасности. Но это если фильтровать псевдонауку, а если развивать, то вперёд - Вы и юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой.
Igneus написав:При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, ... tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.
Я бы не назвал это беспокойством. Мой вопрос был ответом на вопрос о покупке доллара. Трамп имеет законодательные возможности ввести военное положение. О реальных возможностях судить сложно, однако были проведены перестановки главы военного ведомства, в минюсте. Остается подождать пару недель. Можно было бы войти в евро и пересидеть какой-то период времени, если есть свободная гривна. Это мое мнение на краткую перспективу.
andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.
Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?! Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ... Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д. Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе.