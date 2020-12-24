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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2499250025012502> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:56 detroytred написав: andrein написав: .... ....

Какая-то странная интерпретация.

Вирус считывает, ищет))

....

сомнительно..... Какая-то странная интерпретация.Вирус считывает, ищет))....сомнительно.....

Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.



Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.

Скорее всего, хайп какого-то журналюги. Сомнительно, как и все остальные сообщения. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.Скорее всего, хайп какого-то журналюги. ЛАД 2 Повідомлень: 18036 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12 Очередной образец весьма сомнительного утверждения. ЛАД 2 Повідомлень: 18036 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:23 ЛАД написав: Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Сомнительно, как и все остальные сообщения. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Старая новость. Из 2010-го. Были ролики, обсуждение.

https://topwar.ru/9410-zachem-amerikanc ... robov.html

https://www.krugozormagazine.com/show/P ... i.636.html Старая новость. Из 2010-го. Были ролики, обсуждение. tumos Повідомлень: 1411 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:51 tumos написав: ЛАД написав: Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Сомнительно, как и все остальные сообщения. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Старая новость. Из 2010-го. Были ролики, обсуждение.

https://topwar.ru/9410-zachem-amerikanc ... robov.html

https://www.krugozormagazine.com/show/P ... i.636.html Старая новость. Из 2010-го. Были ролики, обсуждение.

Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007.

Причём там обсуждение не столь далеко идущее.

От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается.

Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро. Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007.Причём там обсуждение не столь далеко идущее.От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается.Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро. ЛАД 2 Повідомлень: 18036 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07 ЛАД написав: Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007.

Причём там обсуждение не столь далеко идущее.

От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается.

Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро. Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007.Причём там обсуждение не столь далеко идущее.От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается.Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро.

Факт остается. Гробы и лагеря были. Чего проще государству объяснить их предназначение без конспирологии. Выдвинуть формальную версию. Факт остается. Гробы и лагеря были. Чего проще государству объяснить их предназначение без конспирологии. Выдвинуть формальную версию. tumos Повідомлень: 1411 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:28 andrein написав: ЛАД написав: Очередной образец весьма сомнительного утверждения. Очередной образец весьма сомнительного утверждения.

Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"



Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага. Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага.

andrein, Ваши интересные мысли слишком сложны для восприятия большинством на этой ветке, что и продемонстрировано в ответе выше.

Коротко и лаконично - "очередной образец весьма сомнительного утверждения", а почему именно, Вам придется додумывать самому.



На этой ветке приветствуется, прежде всего, статистика о том, сколько людей заболело, и кто именно из известных людей, и сколько людей при этом умерло, а также когда наступит тот счастливый день, когда можно будет вакцинироваться, о кислороде, компьютерной томографии и, даже, УЗИ легких, и так далее. Короче все то, что не имеет никакого отношения к разделу "Валютный рынок", в котором находится данная ветка.



Кстати, уважаемого Oresta спасает лишь то, что он уединился на отдельной ветке "Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют" . Например, там он, высказывая свои мысли об экономической ситуации в России, в частности, рассуждая о "Газпроме", дал ссылку на интересного блогера Эль-Мюрида, который в миру оказался Анатолием Несмияном:

https://el-murid.livejournal.com/



При этом, что касается коронавируса, Orest дал прогноз о том, что "коронавірусне божевілля" завершится с завершением каденции Трампа. Вот с этой его точкой зрения я полностью не соглашусь, так как Эль-Мюрид считает, что "коронавірусне божевілля" готовилось еще демократами при Обаме, а при Трампе это воплощалось в жизнь:

https://www.nsk.kp.ru/daily/27117/4198253/



Что касается цели "коронавірусного божевілля", то она четка видна из отношения к среднему классу, который, похоже, хотят, по крайней мере, взбодрить, если вообще не помножить под ноль:

https://el-murid.livejournal.com/4626727.html



При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, уважаемый tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.

Попробую ответить здесь своим прогнозом, что, вероятно, будет нечто похожее на сказку "Двенадцать месяцев", когда ее главной героине было позволено собрать подснежники зимой. А именно, как в сентябре 2001 года после "террористических атак на США", когда доллар кратковременно упал и его можно было купить гораздо дешевле и в Украине.



Я думаю, что настоящее прозрение по коронавирусу придет здесь тогда, когда американские родственники некоторых авторов этой ветки, которых уже можно отнести к среднему классу там, почувствуют на себе истинную цель катка коронавируса. Для этого есть уже предпосылки, поскольку один из канадских авторов этой ветки решил повременить с вакцинацией, которая уже "осчастливила" жителей Канады, и, по-моему, он в этом прав.



Наконец, andrein, отдельное спасибо Вам за ссылку на Сильвио Гезелля, поскольку его теория, в частности, об отрицательных процентных ставках, показалась мне актуальной в современных условиях и на нее следует обратить пристальное внимание. , Ваши интересные мысли слишком сложны для восприятия большинством на этой ветке, что и продемонстрировано в ответе выше.Коротко и лаконично -, а почему именно, Вам придется додумывать самому.На этой ветке приветствуется, прежде всего, статистика о том, сколько людей заболело, и кто именно из известных людей, и сколько людей при этом умерло, а также когда наступит тот счастливый день, когда можно будет вакцинироваться, о кислороде, компьютерной томографии и, даже, УЗИ легких, и так далее. Короче все то, что не имеет никакого отношения к разделу, в котором находится данная ветка.Кстати, уважаемогоспасает лишь то, что он уединился на отдельной ветке. Например, там он, высказывая свои мысли об экономической ситуации в России, в частности, рассуждая о "Газпроме", дал ссылку на интересного блогера, который в миру оказалсяПри этом, что касается коронавируса,дал прогноз о том, чтозавершится с завершением каденции Трампа. Вот с этой его точкой зрения я полностью не соглашусь, так как Эль-Мюрид считает, чтоготовилось еще демократами при Обаме, а при Трампе это воплощалось в жизнь:Что касается цели, то она четка видна из отношения к, который, похоже, хотят, по крайней мере, взбодрить, если вообще не помножить под ноль:При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, уважаемыйспрашивает на ветке, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.Попробую ответить здесь своим прогнозом, что, вероятно, будет нечто похожее на сказку, когда ее главной героине было позволено собрать подснежники зимой. А именно, как в сентябре 2001 года после, когда доллар кратковременно упал и его можно было купить гораздо дешевле и в Украине.Я думаю, что настоящее прозрение по коронавирусу придет здесь тогда, когда американские родственники некоторых авторов этой ветки, которых уже можно отнести к среднему классу там, почувствуют на себе истинную цель катка коронавируса. Для этого есть уже предпосылки, поскольку один из канадских авторов этой ветки решил повременить с вакцинацией, которая уже "осчастливила" жителей Канады, и, по-моему, он в этом прав.Наконец,, отдельное спасибо Вам за ссылку на, поскольку его теория, в частности, об отрицательных процентных ставках, показалась мне актуальной в современных условиях и на нее следует обратить пристальное внимание. Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 25 гру, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 866 З нами з: 29.08.18 Подякував: 369 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:53

Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.

И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор.

Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.

Да потому что - коронавирус.

Сиди дома, смотри телек. Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм.Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор.Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.Да потому что - коронавирус.Сиди дома, смотри телек. andrein

Повідомлень: 945 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:26 andrein написав: Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм.

Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.

И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор.

Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.

Да потому что - коронавирус.

Сиди дома, смотри телек. Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм.Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор.Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.Да потому что - коронавирус.Сиди дома, смотри телек.

Что значит нельзя, хоть сегодня вперёд в Египет тест ПЦР и вполне себе новый год. Да и практика всех стран, не только капитализма, говорит что болеют воспалениями лёгких чаще и умирают от этого больше, т.е. уже не копая так глубоко в теории тупика капитализма видно что что-то надо бы сделать что бы остановить смерти среди незащищённых слоев населения с патологиями, которые до этого так не подвергались опасности. Но это если фильтровать псевдонауку, а если развивать, то вперёд - Вы и юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой. Что значит нельзя, хоть сегодня вперёд в Египет тест ПЦР и вполне себе новый год. Да и практика всех стран, не только капитализма, говорит что болеют воспалениями лёгких чаще и умирают от этого больше, т.е. уже не копая так глубоко в теории тупика капитализма видно что что-то надо бы сделать что бы остановить смерти среди незащищённых слоев населения с патологиями, которые до этого так не подвергались опасности. Но это если фильтровать псевдонауку, а если развивать, то вперёд - Вы и юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой. stm

Повідомлень: 2636 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:29 Igneus написав: При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, ... tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.

При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, ...спрашивает на ветке, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.

Я бы не назвал это беспокойством. Мой вопрос был ответом на вопрос о покупке доллара. Трамп имеет законодательные возможности ввести военное положение. О реальных возможностях судить сложно, однако были проведены перестановки главы военного ведомства, в минюсте. Остается подождать пару недель. Можно было бы войти в евро и пересидеть какой-то период времени, если есть свободная гривна. Это мое мнение на краткую перспективу. Я бы не назвал это беспокойством. Мой вопрос был ответом на вопрос о покупке доллара. Трамп имеет законодательные возможности ввести военное положение. О реальных возможностях судить сложно, однако были проведены перестановки главы военного ведомства, в минюсте. Остается подождать пару недель. Можно было бы войти в евро и пересидеть какой-то период времени, если есть свободная гривна. Это мое мнение на краткую перспективу. tumos Повідомлень: 1411 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:43 andrein написав: Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.



Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?!

Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...

Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.

Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе. Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?!Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе. Libo 2

Повідомлень: 9065 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4135 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2499250025012502> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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serp6769 П'ят 25 гру, 2020 16:41